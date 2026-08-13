NPV: 弗吉尼亚纽文市保
今日NPV汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点10.91和高点10.98进行交易。
关注弗吉尼亚纽文市保动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NPV股票今天的价格是多少？
弗吉尼亚纽文市保股票今天的定价为10.96。它在10.91 - 10.98范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到78。NPV的实时价格图表显示了这些更新。
弗吉尼亚纽文市保股票是否支付股息？
弗吉尼亚纽文市保目前的价值为10.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.35%和USD。实时查看图表以跟踪NPV走势。
如何购买NPV股票？
您可以以10.96的当前价格购买弗吉尼亚纽文市保股票。订单通常设置在10.96或11.26附近，而78和-0.18%显示市场活动。立即关注NPV的实时图表更新。
如何投资NPV股票？
投资弗吉尼亚纽文市保需要考虑年度范围10.07 - 11.80和当前价格10.96。许多人在以10.96或11.26下订单之前，会比较0.83%和。实时查看NPV价格图表，了解每日变化。
弗吉尼亚纽文市保股票的最高价格是多少？
在过去一年中，弗吉尼亚纽文市保的最高价格是11.80。在10.07 - 11.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪弗吉尼亚纽文市保的绩效。
弗吉尼亚纽文市保股票的最低价格是多少？
弗吉尼亚纽文市保（NPV）的最低价格为10.07。将其与当前的10.96和10.07 - 11.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NPV股票是什么时候拆分的？
弗吉尼亚纽文市保历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.98和-3.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.98
- 开盘价
- 10.98
- 卖价
- 10.96
- 买价
- 11.26
- 最低价
- 10.91
- 最高价
- 10.98
- 交易量
- 78
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 0.83%
- 6个月变化
- -6.56%
- 年变化
- -3.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%