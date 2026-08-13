NPV股票今天的价格是多少？ 弗吉尼亚纽文市保股票今天的定价为10.96。它在10.91 - 10.98范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到78。NPV的实时价格图表显示了这些更新。

弗吉尼亚纽文市保股票是否支付股息？ 弗吉尼亚纽文市保目前的价值为10.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.35%和USD。实时查看图表以跟踪NPV走势。

如何购买NPV股票？ 您可以以10.96的当前价格购买弗吉尼亚纽文市保股票。订单通常设置在10.96或11.26附近，而78和-0.18%显示市场活动。立即关注NPV的实时图表更新。

如何投资NPV股票？ 投资弗吉尼亚纽文市保需要考虑年度范围10.07 - 11.80和当前价格10.96。许多人在以10.96或11.26下订单之前，会比较0.83%和。实时查看NPV价格图表，了解每日变化。

弗吉尼亚纽文市保股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，弗吉尼亚纽文市保的最高价格是11.80。在10.07 - 11.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪弗吉尼亚纽文市保的绩效。

弗吉尼亚纽文市保股票的最低价格是多少？ 弗吉尼亚纽文市保（NPV）的最低价格为10.07。将其与当前的10.96和10.07 - 11.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。