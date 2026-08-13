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NPV: 弗吉尼亚纽文市保

10.96 USD 0.02 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NPV汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点10.91和高点10.98进行交易。

关注弗吉尼亚纽文市保动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

NPV股票今天的价格是多少？

弗吉尼亚纽文市保股票今天的定价为10.96。它在10.91 - 10.98范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到78。NPV的实时价格图表显示了这些更新。

弗吉尼亚纽文市保股票是否支付股息？

弗吉尼亚纽文市保目前的价值为10.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.35%和USD。实时查看图表以跟踪NPV走势。

如何购买NPV股票？

您可以以10.96的当前价格购买弗吉尼亚纽文市保股票。订单通常设置在10.96或11.26附近，而78和-0.18%显示市场活动。立即关注NPV的实时图表更新。

如何投资NPV股票？

投资弗吉尼亚纽文市保需要考虑年度范围10.07 - 11.80和当前价格10.96。许多人在以10.96或11.26下订单之前，会比较0.83%和。实时查看NPV价格图表，了解每日变化。

弗吉尼亚纽文市保股票的最高价格是多少？

在过去一年中，弗吉尼亚纽文市保的最高价格是11.80。在10.07 - 11.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪弗吉尼亚纽文市保的绩效。

弗吉尼亚纽文市保股票的最低价格是多少？

弗吉尼亚纽文市保（NPV）的最低价格为10.07。将其与当前的10.96和10.07 - 11.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NPV股票是什么时候拆分的？

弗吉尼亚纽文市保历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.98和-3.35%中可见。

日范围
10.91 10.98
年范围
10.07 11.80
前一天收盘价
10.98
开盘价
10.98
卖价
10.96
买价
11.26
最低价
10.91
最高价
10.98
交易量
78
日变化
-0.18%
月变化
0.83%
6个月变化
-6.56%
年变化
-3.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%