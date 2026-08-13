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NMT: 纽文马萨诸塞市保基金

12.62 USD 0.03 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NMT汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点12.56和高点12.68进行交易。

关注纽文马萨诸塞市保基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

NMT股票今天的价格是多少？

纽文马萨诸塞市保基金股票今天的定价为12.62。它在12.56 - 12.68范围内交易，昨天的收盘价为12.59，交易量达到29。NMT的实时价格图表显示了这些更新。

纽文马萨诸塞市保基金股票是否支付股息？

纽文马萨诸塞市保基金目前的价值为12.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.70%和USD。实时查看图表以跟踪NMT走势。

如何购买NMT股票？

您可以以12.62的当前价格购买纽文马萨诸塞市保基金股票。订单通常设置在12.62或12.92附近，而29和-0.24%显示市场活动。立即关注NMT的实时图表更新。

如何投资NMT股票？

投资纽文马萨诸塞市保基金需要考虑年度范围11.12 - 13.70和当前价格12.62。许多人在以12.62或12.92下订单之前，会比较0.32%和。实时查看NMT价格图表，了解每日变化。

纽文马萨诸塞市保基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽文马萨诸塞市保基金的最高价格是13.70。在11.12 - 13.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文马萨诸塞市保基金的绩效。

纽文马萨诸塞市保基金股票的最低价格是多少？

纽文马萨诸塞市保基金（NMT）的最低价格为11.12。将其与当前的12.62和11.12 - 13.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NMT股票是什么时候拆分的？

纽文马萨诸塞市保基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.59和10.70%中可见。

日范围
12.56 12.68
年范围
11.12 13.70
前一天收盘价
12.59
开盘价
12.65
卖价
12.62
买价
12.92
最低价
12.56
最高价
12.68
交易量
29
日变化
0.24%
月变化
0.32%
6个月变化
6.77%
年变化
10.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%