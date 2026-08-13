NBSD: Neuberger Berman Short Duration Income ETF
今日NBSD汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.56和高点50.59进行交易。
关注Neuberger Berman Short Duration Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NBSD股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票今天的定价为50.59。它在50.56 - 50.59范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到184。NBSD的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票是否支付股息？
Neuberger Berman Short Duration Income ETF目前的价值为50.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.51%和USD。实时查看图表以跟踪NBSD走势。
如何购买NBSD股票？
您可以以50.59的当前价格购买Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票。订单通常设置在50.59或50.89附近，而184和0.02%显示市场活动。立即关注NBSD的实时图表更新。
如何投资NBSD股票？
投资Neuberger Berman Short Duration Income ETF需要考虑年度范围50.38 - 51.41和当前价格50.59。许多人在以50.59或50.89下订单之前，会比较0.22%和。实时查看NBSD价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman Short Duration Income ETF的最高价格是51.41。在50.38 - 51.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Short Duration Income ETF的绩效。
Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman Short Duration Income ETF（NBSD）的最低价格为50.38。将其与当前的50.59和50.38 - 51.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBSD股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman Short Duration Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.60和-1.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.60
- 开盘价
- 50.58
- 卖价
- 50.59
- 买价
- 50.89
- 最低价
- 50.56
- 最高价
- 50.59
- 交易量
- 184
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -1.17%
- 年变化
- -1.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%