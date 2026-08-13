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NBSD: Neuberger Berman Short Duration Income ETF

50.59 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBSD汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.56和高点50.59进行交易。

关注Neuberger Berman Short Duration Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBSD股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票今天的定价为50.59。它在50.56 - 50.59范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到184。NBSD的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票是否支付股息？

Neuberger Berman Short Duration Income ETF目前的价值为50.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.51%和USD。实时查看图表以跟踪NBSD走势。

如何购买NBSD股票？

您可以以50.59的当前价格购买Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票。订单通常设置在50.59或50.89附近，而184和0.02%显示市场活动。立即关注NBSD的实时图表更新。

如何投资NBSD股票？

投资Neuberger Berman Short Duration Income ETF需要考虑年度范围50.38 - 51.41和当前价格50.59。许多人在以50.59或50.89下订单之前，会比较0.22%和。实时查看NBSD价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman Short Duration Income ETF的最高价格是51.41。在50.38 - 51.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Short Duration Income ETF的绩效。

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman Short Duration Income ETF（NBSD）的最低价格为50.38。将其与当前的50.59和50.38 - 51.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBSD股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman Short Duration Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.60和-1.51%中可见。

日范围
50.56 50.59
年范围
50.38 51.41
前一天收盘价
50.60
开盘价
50.58
卖价
50.59
买价
50.89
最低价
50.56
最高价
50.59
交易量
184
日变化
-0.02%
月变化
0.22%
6个月变化
-1.17%
年变化
-1.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%