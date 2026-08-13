NBSD股票今天的价格是多少？ Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票今天的定价为50.59。它在50.56 - 50.59范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到184。NBSD的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票是否支付股息？ Neuberger Berman Short Duration Income ETF目前的价值为50.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.51%和USD。实时查看图表以跟踪NBSD走势。

如何购买NBSD股票？ 您可以以50.59的当前价格购买Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票。订单通常设置在50.59或50.89附近，而184和0.02%显示市场活动。立即关注NBSD的实时图表更新。

如何投资NBSD股票？ 投资Neuberger Berman Short Duration Income ETF需要考虑年度范围50.38 - 51.41和当前价格50.59。许多人在以50.59或50.89下订单之前，会比较0.22%和。实时查看NBSD价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Neuberger Berman Short Duration Income ETF的最高价格是51.41。在50.38 - 51.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Short Duration Income ETF的绩效。

Neuberger Berman Short Duration Income ETF股票的最低价格是多少？ Neuberger Berman Short Duration Income ETF（NBSD）的最低价格为50.38。将其与当前的50.59和50.38 - 51.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。