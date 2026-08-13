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NBCE: Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF

40.47 USD 1.36 (3.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBCE汇率已更改3.48%。当日，交易品种以低点40.34和高点40.56进行交易。

关注Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBCE股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票今天的定价为40.47。它在40.34 - 40.56范围内交易，昨天的收盘价为39.11，交易量达到6。NBCE的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票是否支付股息？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF目前的价值为40.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.96%和USD。实时查看图表以跟踪NBCE走势。

如何购买NBCE股票？

您可以以40.47的当前价格购买Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票。订单通常设置在40.47或40.77附近，而6和0.32%显示市场活动。立即关注NBCE的实时图表更新。

如何投资NBCE股票？

投资Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF需要考虑年度范围30.99 - 45.80和当前价格40.47。许多人在以40.47或40.77下订单之前，会比较3.48%和。实时查看NBCE价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF的最高价格是45.80。在30.99 - 45.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF的绩效。

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF（NBCE）的最低价格为30.99。将其与当前的40.47和30.99 - 45.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBCE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBCE股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.11和29.96%中可见。

日范围
40.34 40.56
年范围
30.99 45.80
前一天收盘价
39.11
开盘价
40.34
卖价
40.47
买价
40.77
最低价
40.34
最高价
40.56
交易量
6
日变化
3.48%
月变化
3.48%
6个月变化
9.62%
年变化
29.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%