NBCE: Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF
今日NBCE汇率已更改3.48%。当日，交易品种以低点40.34和高点40.56进行交易。
关注Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NBCE股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票今天的定价为40.47。它在40.34 - 40.56范围内交易，昨天的收盘价为39.11，交易量达到6。NBCE的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票是否支付股息？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF目前的价值为40.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.96%和USD。实时查看图表以跟踪NBCE走势。
如何购买NBCE股票？
您可以以40.47的当前价格购买Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票。订单通常设置在40.47或40.77附近，而6和0.32%显示市场活动。立即关注NBCE的实时图表更新。
如何投资NBCE股票？
投资Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF需要考虑年度范围30.99 - 45.80和当前价格40.47。许多人在以40.47或40.77下订单之前，会比较3.48%和。实时查看NBCE价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF的最高价格是45.80。在30.99 - 45.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF的绩效。
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF（NBCE）的最低价格为30.99。将其与当前的40.47和30.99 - 45.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBCE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBCE股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.11和29.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.11
- 开盘价
- 40.34
- 卖价
- 40.47
- 买价
- 40.77
- 最低价
- 40.34
- 最高价
- 40.56
- 交易量
- 6
- 日变化
- 3.48%
- 月变化
- 3.48%
- 6个月变化
- 9.62%
- 年变化
- 29.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%