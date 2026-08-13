NAZ: 纽文亚利桑那市政收益基金
今日NAZ汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点12.40和高点12.49进行交易。
关注纽文亚利桑那市政收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NAZ股票今天的价格是多少？
纽文亚利桑那市政收益基金股票今天的定价为12.49。它在12.40 - 12.49范围内交易，昨天的收盘价为12.45，交易量达到19。NAZ的实时价格图表显示了这些更新。
纽文亚利桑那市政收益基金股票是否支付股息？
纽文亚利桑那市政收益基金目前的价值为12.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.13%和USD。实时查看图表以跟踪NAZ走势。
如何购买NAZ股票？
您可以以12.49的当前价格购买纽文亚利桑那市政收益基金股票。订单通常设置在12.49或12.79附近，而19和0.64%显示市场活动。立即关注NAZ的实时图表更新。
如何投资NAZ股票？
投资纽文亚利桑那市政收益基金需要考虑年度范围11.62 - 13.41和当前价格12.49。许多人在以12.49或12.79下订单之前，会比较2.38%和。实时查看NAZ价格图表，了解每日变化。
纽文亚利桑那市政收益基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽文亚利桑那市政收益基金的最高价格是13.41。在11.62 - 13.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文亚利桑那市政收益基金的绩效。
纽文亚利桑那市政收益基金股票的最低价格是多少？
纽文亚利桑那市政收益基金（NAZ）的最低价格为11.62。将其与当前的12.49和11.62 - 13.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAZ股票是什么时候拆分的？
纽文亚利桑那市政收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.45和5.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.45
- 开盘价
- 12.41
- 卖价
- 12.49
- 买价
- 12.79
- 最低价
- 12.40
- 最高价
- 12.49
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- 2.80%
- 年变化
- 5.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%