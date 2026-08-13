NAZ股票今天的价格是多少？ 纽文亚利桑那市政收益基金股票今天的定价为12.49。它在12.40 - 12.49范围内交易，昨天的收盘价为12.45，交易量达到19。NAZ的实时价格图表显示了这些更新。

纽文亚利桑那市政收益基金股票是否支付股息？ 纽文亚利桑那市政收益基金目前的价值为12.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.13%和USD。实时查看图表以跟踪NAZ走势。

如何购买NAZ股票？ 您可以以12.49的当前价格购买纽文亚利桑那市政收益基金股票。订单通常设置在12.49或12.79附近，而19和0.64%显示市场活动。立即关注NAZ的实时图表更新。

如何投资NAZ股票？ 投资纽文亚利桑那市政收益基金需要考虑年度范围11.62 - 13.41和当前价格12.49。许多人在以12.49或12.79下订单之前，会比较2.38%和。实时查看NAZ价格图表，了解每日变化。

纽文亚利桑那市政收益基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，纽文亚利桑那市政收益基金的最高价格是13.41。在11.62 - 13.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文亚利桑那市政收益基金的绩效。

纽文亚利桑那市政收益基金股票的最低价格是多少？ 纽文亚利桑那市政收益基金（NAZ）的最低价格为11.62。将其与当前的12.49和11.62 - 13.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。