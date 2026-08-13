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NAZ: 纽文亚利桑那市政收益基金

12.49 USD 0.04 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAZ汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点12.40和高点12.49进行交易。

关注纽文亚利桑那市政收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

NAZ股票今天的价格是多少？

纽文亚利桑那市政收益基金股票今天的定价为12.49。它在12.40 - 12.49范围内交易，昨天的收盘价为12.45，交易量达到19。NAZ的实时价格图表显示了这些更新。

纽文亚利桑那市政收益基金股票是否支付股息？

纽文亚利桑那市政收益基金目前的价值为12.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.13%和USD。实时查看图表以跟踪NAZ走势。

如何购买NAZ股票？

您可以以12.49的当前价格购买纽文亚利桑那市政收益基金股票。订单通常设置在12.49或12.79附近，而19和0.64%显示市场活动。立即关注NAZ的实时图表更新。

如何投资NAZ股票？

投资纽文亚利桑那市政收益基金需要考虑年度范围11.62 - 13.41和当前价格12.49。许多人在以12.49或12.79下订单之前，会比较2.38%和。实时查看NAZ价格图表，了解每日变化。

纽文亚利桑那市政收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽文亚利桑那市政收益基金的最高价格是13.41。在11.62 - 13.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文亚利桑那市政收益基金的绩效。

纽文亚利桑那市政收益基金股票的最低价格是多少？

纽文亚利桑那市政收益基金（NAZ）的最低价格为11.62。将其与当前的12.49和11.62 - 13.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAZ股票是什么时候拆分的？

纽文亚利桑那市政收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.45和5.13%中可见。

日范围
12.40 12.49
年范围
11.62 13.41
前一天收盘价
12.45
开盘价
12.41
卖价
12.49
买价
12.79
最低价
12.40
最高价
12.49
交易量
19
日变化
0.32%
月变化
2.38%
6个月变化
2.80%
年变化
5.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%