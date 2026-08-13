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MYCO: SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF

23.97 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MYCO汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.97和高点23.98进行交易。

关注SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MYCO股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF股票今天的定价为23.97。它在23.97 - 23.98范围内交易，昨天的收盘价为23.94，交易量达到2。MYCO的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF目前的价值为23.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.16%和USD。实时查看图表以跟踪MYCO走势。

如何购买MYCO股票？

您可以以23.97的当前价格购买SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在23.97或24.27附近，而2和-0.04%显示市场活动。立即关注MYCO的实时图表更新。

如何投资MYCO股票？

投资SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围23.94 - 25.20和当前价格23.97。许多人在以23.97或24.27下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看MYCO价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF的最高价格是25.20。在23.94 - 25.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF（MYCO）的最低价格为23.94。将其与当前的23.97和23.94 - 25.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MYCO股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.94和-4.16%中可见。

日范围
23.97 23.98
年范围
23.94 25.20
前一天收盘价
23.94
开盘价
23.98
卖价
23.97
买价
24.27
最低价
23.97
最高价
23.98
交易量
2
日变化
0.13%
月变化
-0.58%
6个月变化
-4.00%
年变化
-4.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%