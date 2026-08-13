MYCJ: SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF
今日MYCJ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.44和高点24.48进行交易。
关注SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MYCJ股票今天的价格是多少？
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.46。它在24.44 - 24.48范围内交易，昨天的收盘价为24.43，交易量达到10。MYCJ的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.62%和USD。实时查看图表以跟踪MYCJ走势。
如何购买MYCJ股票？
您可以以24.46的当前价格购买SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而10和-0.08%显示市场活动。立即关注MYCJ的实时图表更新。
如何投资MYCJ股票？
投资SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.40 - 25.23和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MYCJ价格图表，了解每日变化。
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF的最高价格是25.23。在24.40 - 25.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF的绩效。
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF（MYCJ）的最低价格为24.40。将其与当前的24.46和24.40 - 25.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MYCJ股票是什么时候拆分的？
SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.43和-2.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.43
- 开盘价
- 24.48
- 卖价
- 24.46
- 买价
- 24.76
- 最低价
- 24.44
- 最高价
- 24.48
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -2.35%
- 年变化
- -2.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%