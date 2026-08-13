MYCJ股票今天的价格是多少？ SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.46。它在24.44 - 24.48范围内交易，昨天的收盘价为24.43，交易量达到10。MYCJ的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.62%和USD。实时查看图表以跟踪MYCJ走势。

如何购买MYCJ股票？ 您可以以24.46的当前价格购买SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而10和-0.08%显示市场活动。立即关注MYCJ的实时图表更新。

如何投资MYCJ股票？ 投资SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.40 - 25.23和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MYCJ价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF的最高价格是25.23。在24.40 - 25.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF（MYCJ）的最低价格为24.40。将其与当前的24.46和24.40 - 25.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。