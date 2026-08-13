MYCH股票今天的价格是多少？ SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.84。它在24.82 - 24.84范围内交易，昨天的收盘价为24.83，交易量达到1175。MYCH的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF目前的价值为24.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪MYCH走势。

如何购买MYCH股票？ 您可以以24.84的当前价格购买SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.84或25.14附近，而1175和0.00%显示市场活动。立即关注MYCH的实时图表更新。

如何投资MYCH股票？ 投资SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.76 - 25.20和当前价格24.84。许多人在以24.84或25.14下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MYCH价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF的最高价格是25.20。在24.76 - 25.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF（MYCH）的最低价格为24.76。将其与当前的24.84和24.76 - 25.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。