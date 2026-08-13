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MYCG: SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF

24.93 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MYCG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.91和高点24.94进行交易。

关注SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MYCG股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.93。它在24.91 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.92，交易量达到29。MYCG的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪MYCG走势。

如何购买MYCG股票？

您可以以24.93的当前价格购买SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而29和0.08%显示市场活动。立即关注MYCG的实时图表更新。

如何投资MYCG股票？

投资SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.90 - 25.14和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较0.12%和。实时查看MYCG价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF的最高价格是25.14。在24.90 - 25.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF（MYCG）的最低价格为24.90。将其与当前的24.93和24.90 - 25.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MYCG股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.92和-0.67%中可见。

日范围
24.91 24.94
年范围
24.90 25.14
前一天收盘价
24.92
开盘价
24.91
卖价
24.93
买价
25.23
最低价
24.91
最高价
24.94
交易量
29
日变化
0.04%
月变化
0.12%
6个月变化
-0.40%
年变化
-0.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%