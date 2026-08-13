MYCG股票今天的价格是多少？ SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.93。它在24.91 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.92，交易量达到29。MYCG的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪MYCG走势。

如何购买MYCG股票？ 您可以以24.93的当前价格购买SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而29和0.08%显示市场活动。立即关注MYCG的实时图表更新。

如何投资MYCG股票？ 投资SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.90 - 25.14和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较0.12%和。实时查看MYCG价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF的最高价格是25.14。在24.90 - 25.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF（MYCG）的最低价格为24.90。将其与当前的24.93和24.90 - 25.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。