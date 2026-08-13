报价部分
货币 / MSMR
回到股票

MSMR: ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

34.82 USD 0.23 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSMR汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点34.82和高点35.01进行交易。

关注ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MSMR股票今天的价格是多少？

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF股票今天的定价为34.82。它在34.82 - 35.01范围内交易，昨天的收盘价为35.05，交易量达到18。MSMR的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF股票是否支付股息？

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF目前的价值为34.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.58%和USD。实时查看图表以跟踪MSMR走势。

如何购买MSMR股票？

您可以以34.82的当前价格购买ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF股票。订单通常设置在34.82或35.12附近，而18和-0.54%显示市场活动。立即关注MSMR的实时图表更新。

如何投资MSMR股票？

投资ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF需要考虑年度范围33.67 - 37.56和当前价格34.82。许多人在以34.82或35.12下订单之前，会比较1.16%和。实时查看MSMR价格图表，了解每日变化。

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF的最高价格是37.56。在33.67 - 37.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF的绩效。

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF（MSMR）的最低价格为33.67。将其与当前的34.82和33.67 - 37.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSMR股票是什么时候拆分的？

ETF Series Solutions McElhenny Sheffield Managed Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.05和-1.58%中可见。

日范围
34.82 35.01
年范围
33.67 37.56
前一天收盘价
35.05
开盘价
35.01
卖价
34.82
买价
35.12
最低价
34.82
最高价
35.01
交易量
18
日变化
-0.66%
月变化
1.16%
6个月变化
-3.25%
年变化
-1.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%