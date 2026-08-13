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MSFX: 微软每日2倍做多ETF

25.68 USD 0.26 (1.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSFX汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点25.29和高点25.78进行交易。

关注微软每日2倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MSFX股票今天的价格是多少？

微软每日2倍做多ETF股票今天的定价为25.68。它在25.29 - 25.78范围内交易，昨天的收盘价为25.94，交易量达到153。MSFX的实时价格图表显示了这些更新。

微软每日2倍做多ETF股票是否支付股息？

微软每日2倍做多ETF目前的价值为25.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.67%和USD。实时查看图表以跟踪MSFX走势。

如何购买MSFX股票？

您可以以25.68的当前价格购买微软每日2倍做多ETF股票。订单通常设置在25.68或25.98附近，而153和-0.23%显示市场活动。立即关注MSFX的实时图表更新。

如何投资MSFX股票？

投资微软每日2倍做多ETF需要考虑年度范围12.92 - 26.66和当前价格25.68。许多人在以25.68或25.98下订单之前，会比较11.17%和。实时查看MSFX价格图表，了解每日变化。

微软每日2倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，微软每日2倍做多ETF的最高价格是26.66。在12.92 - 26.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微软每日2倍做多ETF的绩效。

微软每日2倍做多ETF股票的最低价格是多少？

微软每日2倍做多ETF（MSFX）的最低价格为12.92。将其与当前的25.68和12.92 - 26.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSFX股票是什么时候拆分的？

微软每日2倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.94和42.67%中可见。

日范围
25.29 25.78
年范围
12.92 26.66
前一天收盘价
25.94
开盘价
25.74
卖价
25.68
买价
25.98
最低价
25.29
最高价
25.78
交易量
153
日变化
-1.00%
月变化
11.17%
6个月变化
48.53%
年变化
42.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%