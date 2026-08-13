MRNX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票今天的定价为29.11。它在27.62 - 29.72范围内交易，昨天的收盘价为28.07，交易量达到53。MRNX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF目前的价值为29.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.68%和USD。实时查看图表以跟踪MRNX走势。

如何购买MRNX股票？ 您可以以29.11的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票。订单通常设置在29.11或29.41附近，而53和3.93%显示市场活动。立即关注MRNX的实时图表更新。

如何投资MRNX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF需要考虑年度范围14.98 - 62.80和当前价格29.11。许多人在以29.11或29.41下订单之前，会比较24.61%和。实时查看MRNX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF的最高价格是62.80。在14.98 - 62.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF（MRNX）的最低价格为14.98。将其与当前的29.11和14.98 - 62.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。