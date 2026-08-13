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MRNX: Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF

29.11 USD 1.04 (3.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MRNX汇率已更改3.71%。当日，交易品种以低点27.62和高点29.72进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MRNX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票今天的定价为29.11。它在27.62 - 29.72范围内交易，昨天的收盘价为28.07，交易量达到53。MRNX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF目前的价值为29.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.68%和USD。实时查看图表以跟踪MRNX走势。

如何购买MRNX股票？

您可以以29.11的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票。订单通常设置在29.11或29.41附近，而53和3.93%显示市场活动。立即关注MRNX的实时图表更新。

如何投资MRNX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF需要考虑年度范围14.98 - 62.80和当前价格29.11。许多人在以29.11或29.41下订单之前，会比较24.61%和。实时查看MRNX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF的最高价格是62.80。在14.98 - 62.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF（MRNX）的最低价格为14.98。将其与当前的29.11和14.98 - 62.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRNX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.07和39.68%中可见。

日范围
27.62 29.72
年范围
14.98 62.80
前一天收盘价
28.07
开盘价
28.01
卖价
29.11
买价
29.41
最低价
27.62
最高价
29.72
交易量
53
日变化
3.71%
月变化
24.61%
6个月变化
0.48%
年变化
39.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%