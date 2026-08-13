MRNX: Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF
今日MRNX汇率已更改3.71%。当日，交易品种以低点27.62和高点29.72进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MRNX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票今天的定价为29.11。它在27.62 - 29.72范围内交易，昨天的收盘价为28.07，交易量达到53。MRNX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF目前的价值为29.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.68%和USD。实时查看图表以跟踪MRNX走势。
如何购买MRNX股票？
您可以以29.11的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票。订单通常设置在29.11或29.41附近，而53和3.93%显示市场活动。立即关注MRNX的实时图表更新。
如何投资MRNX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF需要考虑年度范围14.98 - 62.80和当前价格29.11。许多人在以29.11或29.41下订单之前，会比较24.61%和。实时查看MRNX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF的最高价格是62.80。在14.98 - 62.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF（MRNX）的最低价格为14.98。将其与当前的29.11和14.98 - 62.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRNX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.07和39.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.07
- 开盘价
- 28.01
- 卖价
- 29.11
- 买价
- 29.41
- 最低价
- 27.62
- 最高价
- 29.72
- 交易量
- 53
- 日变化
- 3.71%
- 月变化
- 24.61%
- 6个月变化
- 0.48%
- 年变化
- 39.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%