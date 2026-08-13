MQQQ: Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
今日MQQQ汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点228.48和高点232.14进行交易。
关注Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MQQQ股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票今天的定价为229.72。它在228.48 - 232.14范围内交易，昨天的收盘价为231.24，交易量达到166。MQQQ的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF目前的价值为229.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.58%和USD。实时查看图表以跟踪MQQQ走势。
如何购买MQQQ股票？
您可以以229.72的当前价格购买Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票。订单通常设置在229.72或230.02附近，而166和-1.04%显示市场活动。立即关注MQQQ的实时图表更新。
如何投资MQQQ股票？
投资Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF需要考虑年度范围145.39 - 253.87和当前价格229.72。许多人在以229.72或230.02下订单之前，会比较8.95%和。实时查看MQQQ价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF的最高价格是253.87。在145.39 - 253.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF的绩效。
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF（MQQQ）的最低价格为145.39。将其与当前的229.72和145.39 - 253.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MQQQ股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、231.24和32.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 231.24
- 开盘价
- 232.14
- 卖价
- 229.72
- 买价
- 230.02
- 最低价
- 228.48
- 最高价
- 232.14
- 交易量
- 166
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- 8.95%
- 6个月变化
- 32.18%
- 年变化
- 32.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%