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MQQQ: Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF

229.72 USD 1.52 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MQQQ汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点228.48和高点232.14进行交易。

关注Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MQQQ股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票今天的定价为229.72。它在228.48 - 232.14范围内交易，昨天的收盘价为231.24，交易量达到166。MQQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF目前的价值为229.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.58%和USD。实时查看图表以跟踪MQQQ走势。

如何购买MQQQ股票？

您可以以229.72的当前价格购买Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票。订单通常设置在229.72或230.02附近，而166和-1.04%显示市场活动。立即关注MQQQ的实时图表更新。

如何投资MQQQ股票？

投资Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF需要考虑年度范围145.39 - 253.87和当前价格229.72。许多人在以229.72或230.02下订单之前，会比较8.95%和。实时查看MQQQ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF的最高价格是253.87。在145.39 - 253.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF的绩效。

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF（MQQQ）的最低价格为145.39。将其与当前的229.72和145.39 - 253.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MQQQ股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、231.24和32.58%中可见。

日范围
228.48 232.14
年范围
145.39 253.87
前一天收盘价
231.24
开盘价
232.14
卖价
229.72
买价
230.02
最低价
228.48
最高价
232.14
交易量
166
日变化
-0.66%
月变化
8.95%
6个月变化
32.18%
年变化
32.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%