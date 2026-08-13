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MKTN: Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

27.20 USD 0.26 (0.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MKTN汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点27.16和高点27.48进行交易。

关注Federated Hermes MDT Market Neutral ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MKTN股票今天的价格是多少？

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票今天的定价为27.20。它在27.16 - 27.48范围内交易，昨天的收盘价为27.46，交易量达到24。MKTN的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票是否支付股息？

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF目前的价值为27.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.24%和USD。实时查看图表以跟踪MKTN走势。

如何购买MKTN股票？

您可以以27.20的当前价格购买Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票。订单通常设置在27.20或27.50附近，而24和-1.02%显示市场活动。立即关注MKTN的实时图表更新。

如何投资MKTN股票？

投资Federated Hermes MDT Market Neutral ETF需要考虑年度范围24.17 - 27.48和当前价格27.20。许多人在以27.20或27.50下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看MKTN价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Federated Hermes MDT Market Neutral ETF的最高价格是27.48。在24.17 - 27.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes MDT Market Neutral ETF的绩效。

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票的最低价格是多少？

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF（MKTN）的最低价格为24.17。将其与当前的27.20和24.17 - 27.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MKTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MKTN股票是什么时候拆分的？

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.46和9.24%中可见。

日范围
27.16 27.48
年范围
24.17 27.48
前一天收盘价
27.46
开盘价
27.48
卖价
27.20
买价
27.50
最低价
27.16
最高价
27.48
交易量
24
日变化
-0.95%
月变化
-0.11%
6个月变化
5.26%
年变化
9.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%