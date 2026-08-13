MKTN股票今天的价格是多少？ Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票今天的定价为27.20。它在27.16 - 27.48范围内交易，昨天的收盘价为27.46，交易量达到24。MKTN的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票是否支付股息？ Federated Hermes MDT Market Neutral ETF目前的价值为27.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.24%和USD。实时查看图表以跟踪MKTN走势。

如何购买MKTN股票？ 您可以以27.20的当前价格购买Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票。订单通常设置在27.20或27.50附近，而24和-1.02%显示市场活动。立即关注MKTN的实时图表更新。

如何投资MKTN股票？ 投资Federated Hermes MDT Market Neutral ETF需要考虑年度范围24.17 - 27.48和当前价格27.20。许多人在以27.20或27.50下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看MKTN价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Federated Hermes MDT Market Neutral ETF的最高价格是27.48。在24.17 - 27.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes MDT Market Neutral ETF的绩效。

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票的最低价格是多少？ Federated Hermes MDT Market Neutral ETF（MKTN）的最低价格为24.17。将其与当前的27.20和24.17 - 27.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MKTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。