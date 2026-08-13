MKTN: Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
今日MKTN汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点27.16和高点27.48进行交易。
关注Federated Hermes MDT Market Neutral ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MKTN股票今天的价格是多少？
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票今天的定价为27.20。它在27.16 - 27.48范围内交易，昨天的收盘价为27.46，交易量达到24。MKTN的实时价格图表显示了这些更新。
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票是否支付股息？
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF目前的价值为27.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.24%和USD。实时查看图表以跟踪MKTN走势。
如何购买MKTN股票？
您可以以27.20的当前价格购买Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票。订单通常设置在27.20或27.50附近，而24和-1.02%显示市场活动。立即关注MKTN的实时图表更新。
如何投资MKTN股票？
投资Federated Hermes MDT Market Neutral ETF需要考虑年度范围24.17 - 27.48和当前价格27.20。许多人在以27.20或27.50下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看MKTN价格图表，了解每日变化。
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Federated Hermes MDT Market Neutral ETF的最高价格是27.48。在24.17 - 27.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes MDT Market Neutral ETF的绩效。
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF股票的最低价格是多少？
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF（MKTN）的最低价格为24.17。将其与当前的27.20和24.17 - 27.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MKTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MKTN股票是什么时候拆分的？
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.46和9.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.46
- 开盘价
- 27.48
- 卖价
- 27.20
- 买价
- 27.50
- 最低价
- 27.16
- 最高价
- 27.48
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- -0.11%
- 6个月变化
- 5.26%
- 年变化
- 9.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%