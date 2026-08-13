MFSM: MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
今日MFSM汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.81和高点24.85进行交易。
关注MFS Active Intermediate Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFSM股票今天的价格是多少？
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF股票今天的定价为24.84。它在24.81 - 24.85范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到15。MFSM的实时价格图表显示了这些更新。
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF股票是否支付股息？
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF目前的价值为24.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.27%和USD。实时查看图表以跟踪MFSM走势。
如何购买MFSM股票？
您可以以24.84的当前价格购买MFS Active Intermediate Muni Bond ETF股票。订单通常设置在24.84或25.14附近，而15和0.12%显示市场活动。立即关注MFSM的实时图表更新。
如何投资MFSM股票？
投资MFS Active Intermediate Muni Bond ETF需要考虑年度范围24.67 - 25.55和当前价格24.84。许多人在以24.84或25.14下订单之前，会比较0.53%和。实时查看MFSM价格图表，了解每日变化。
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFS Active Intermediate Muni Bond ETF的最高价格是25.55。在24.67 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Intermediate Muni Bond ETF的绩效。
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF（MFSM）的最低价格为24.67。将其与当前的24.84和24.67 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFSM股票是什么时候拆分的？
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和-2.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.82
- 开盘价
- 24.81
- 卖价
- 24.84
- 买价
- 25.14
- 最低价
- 24.81
- 最高价
- 24.85
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.53%
- 6个月变化
- -2.28%
- 年变化
- -2.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%