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MFSI: MFS Active International ETF

33.79 USD 0.09 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFSI汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点33.68和高点33.91进行交易。

关注MFS Active International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFSI股票今天的价格是多少？

MFS Active International ETF股票今天的定价为33.79。它在33.68 - 33.91范围内交易，昨天的收盘价为33.88，交易量达到396。MFSI的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active International ETF股票是否支付股息？

MFS Active International ETF目前的价值为33.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.27%和USD。实时查看图表以跟踪MFSI走势。

如何购买MFSI股票？

您可以以33.79的当前价格购买MFS Active International ETF股票。订单通常设置在33.79或34.09附近，而396和-0.32%显示市场活动。立即关注MFSI的实时图表更新。

如何投资MFSI股票？

投资MFS Active International ETF需要考虑年度范围28.62 - 33.97和当前价格33.79。许多人在以33.79或34.09下订单之前，会比较1.50%和。实时查看MFSI价格图表，了解每日变化。

MFS Active International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Active International ETF的最高价格是33.97。在28.62 - 33.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active International ETF的绩效。

MFS Active International ETF股票的最低价格是多少？

MFS Active International ETF（MFSI）的最低价格为28.62。将其与当前的33.79和28.62 - 33.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFSI股票是什么时候拆分的？

MFS Active International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.88和7.27%中可见。

日范围
33.68 33.91
年范围
28.62 33.97
前一天收盘价
33.88
开盘价
33.90
卖价
33.79
买价
34.09
最低价
33.68
最高价
33.91
交易量
396
日变化
-0.27%
月变化
1.50%
6个月变化
7.24%
年变化
7.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%