MFSI股票今天的价格是多少？ MFS Active International ETF股票今天的定价为33.79。它在33.68 - 33.91范围内交易，昨天的收盘价为33.88，交易量达到396。MFSI的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active International ETF股票是否支付股息？ MFS Active International ETF目前的价值为33.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.27%和USD。实时查看图表以跟踪MFSI走势。

如何购买MFSI股票？ 您可以以33.79的当前价格购买MFS Active International ETF股票。订单通常设置在33.79或34.09附近，而396和-0.32%显示市场活动。立即关注MFSI的实时图表更新。

如何投资MFSI股票？ 投资MFS Active International ETF需要考虑年度范围28.62 - 33.97和当前价格33.79。许多人在以33.79或34.09下订单之前，会比较1.50%和。实时查看MFSI价格图表，了解每日变化。

MFS Active International ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFS Active International ETF的最高价格是33.97。在28.62 - 33.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active International ETF的绩效。

MFS Active International ETF股票的最低价格是多少？ MFS Active International ETF（MFSI）的最低价格为28.62。将其与当前的33.79和28.62 - 33.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。