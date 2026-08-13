MFSB股票今天的价格是多少？ MFS Active Core Plus Bond ETF股票今天的定价为24.62。它在24.61 - 24.64范围内交易，昨天的收盘价为24.60，交易量达到127。MFSB的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？ MFS Active Core Plus Bond ETF目前的价值为24.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪MFSB走势。

如何购买MFSB股票？ 您可以以24.62的当前价格购买MFS Active Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在24.62或24.92附近，而127和-0.08%显示市场活动。立即关注MFSB的实时图表更新。

如何投资MFSB股票？ 投资MFS Active Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围24.50 - 25.52和当前价格24.62。许多人在以24.62或24.92下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MFSB价格图表，了解每日变化。

MFS Active Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFS Active Core Plus Bond ETF的最高价格是25.52。在24.50 - 25.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Core Plus Bond ETF的绩效。

MFS Active Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？ MFS Active Core Plus Bond ETF（MFSB）的最低价格为24.50。将其与当前的24.62和24.50 - 25.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。