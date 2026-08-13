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MFSB: MFS Active Core Plus Bond ETF

24.62 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFSB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.61和高点24.64进行交易。

关注MFS Active Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFSB股票今天的价格是多少？

MFS Active Core Plus Bond ETF股票今天的定价为24.62。它在24.61 - 24.64范围内交易，昨天的收盘价为24.60，交易量达到127。MFSB的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

MFS Active Core Plus Bond ETF目前的价值为24.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪MFSB走势。

如何购买MFSB股票？

您可以以24.62的当前价格购买MFS Active Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在24.62或24.92附近，而127和-0.08%显示市场活动。立即关注MFSB的实时图表更新。

如何投资MFSB股票？

投资MFS Active Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围24.50 - 25.52和当前价格24.62。许多人在以24.62或24.92下订单之前，会比较0.20%和。实时查看MFSB价格图表，了解每日变化。

MFS Active Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Active Core Plus Bond ETF的最高价格是25.52。在24.50 - 25.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Core Plus Bond ETF的绩效。

MFS Active Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

MFS Active Core Plus Bond ETF（MFSB）的最低价格为24.50。将其与当前的24.62和24.50 - 25.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFSB股票是什么时候拆分的？

MFS Active Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.60和-3.21%中可见。

日范围
24.61 24.64
年范围
24.50 25.52
前一天收盘价
24.60
开盘价
24.64
卖价
24.62
买价
24.92
最低价
24.61
最高价
24.64
交易量
127
日变化
0.08%
月变化
0.20%
6个月变化
-2.84%
年变化
-3.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%