报价部分
货币 / MFEM
回到股票

MFEM: PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M

27.89 USD 0.06 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFEM汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点27.81和高点28.03进行交易。

关注PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MFEM新闻

常见问题解答

MFEM股票今天的价格是多少？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M股票今天的定价为27.89。它在27.81 - 28.03范围内交易，昨天的收盘价为27.95，交易量达到17。MFEM的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M股票是否支付股息？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M目前的价值为27.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪MFEM走势。

如何购买MFEM股票？

您可以以27.89的当前价格购买PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M股票。订单通常设置在27.89或28.19附近，而17和-0.21%显示市场活动。立即关注MFEM的实时图表更新。

如何投资MFEM股票？

投资PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M需要考虑年度范围24.27 - 30.60和当前价格27.89。许多人在以27.89或28.19下订单之前，会比较3.95%和。实时查看MFEM价格图表，了解每日变化。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M的最高价格是30.60。在24.27 - 30.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M的绩效。

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M股票的最低价格是多少？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M（MFEM）的最低价格为24.27。将其与当前的27.89和24.27 - 30.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFEM股票是什么时候拆分的？

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging M历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.95和5.36%中可见。

日范围
27.81 28.03
年范围
24.27 30.60
前一天收盘价
27.95
开盘价
27.95
卖价
27.89
买价
28.19
最低价
27.81
最高价
28.03
交易量
17
日变化
-0.21%
月变化
3.95%
6个月变化
2.17%
年变化
5.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%