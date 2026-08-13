MEMY: Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF
今日MEMY汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点17.52和高点17.65进行交易。
关注Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MEMY股票今天的价格是多少？
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票今天的定价为17.65。它在17.52 - 17.65范围内交易，昨天的收盘价为17.50，交易量达到3。MEMY的实时价格图表显示了这些更新。
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票是否支付股息？
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF目前的价值为17.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.92%和USD。实时查看图表以跟踪MEMY走势。
如何购买MEMY股票？
您可以以17.65的当前价格购买Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票。订单通常设置在17.65或17.95附近，而3和0.57%显示市场活动。立即关注MEMY的实时图表更新。
如何投资MEMY股票？
投资Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF需要考虑年度范围16.49 - 25.08和当前价格17.65。许多人在以17.65或17.95下订单之前，会比较4.93%和。实时查看MEMY价格图表，了解每日变化。
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF的最高价格是25.08。在16.49 - 25.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF的绩效。
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票的最低价格是多少？
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF（MEMY）的最低价格为16.49。将其与当前的17.65和16.49 - 25.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MEMY股票是什么时候拆分的？
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.50和-28.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.50
- 开盘价
- 17.55
- 卖价
- 17.65
- 买价
- 17.95
- 最低价
- 17.52
- 最高价
- 17.65
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 4.93%
- 6个月变化
- -11.75%
- 年变化
- -28.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%