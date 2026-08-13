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MEMY: Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF

17.65 USD 0.15 (0.86%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MEMY汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点17.52和高点17.65进行交易。

关注Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MEMY股票今天的价格是多少？

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票今天的定价为17.65。它在17.52 - 17.65范围内交易，昨天的收盘价为17.50，交易量达到3。MEMY的实时价格图表显示了这些更新。

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票是否支付股息？

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF目前的价值为17.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.92%和USD。实时查看图表以跟踪MEMY走势。

如何购买MEMY股票？

您可以以17.65的当前价格购买Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票。订单通常设置在17.65或17.95附近，而3和0.57%显示市场活动。立即关注MEMY的实时图表更新。

如何投资MEMY股票？

投资Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF需要考虑年度范围16.49 - 25.08和当前价格17.65。许多人在以17.65或17.95下订单之前，会比较4.93%和。实时查看MEMY价格图表，了解每日变化。

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF的最高价格是25.08。在16.49 - 25.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF的绩效。

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF股票的最低价格是多少？

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF（MEMY）的最低价格为16.49。将其与当前的17.65和16.49 - 25.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEMY股票是什么时候拆分的？

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.50和-28.92%中可见。

日范围
17.52 17.65
年范围
16.49 25.08
前一天收盘价
17.50
开盘价
17.55
卖价
17.65
买价
17.95
最低价
17.52
最高价
17.65
交易量
3
日变化
0.86%
月变化
4.93%
6个月变化
-11.75%
年变化
-28.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%