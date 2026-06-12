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MBBB: VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

20.93 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MBBB汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点20.92和高点20.96进行交易。

关注VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBBB新闻

常见问题解答

MBBB股票今天的价格是多少？

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF股票今天的定价为20.93。它在20.92 - 20.96范围内交易，昨天的收盘价为20.97，交易量达到18。MBBB的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF目前的价值为20.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.79%和USD。实时查看图表以跟踪MBBB走势。

如何购买MBBB股票？

您可以以20.93的当前价格购买VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在20.93或21.23附近，而18和-0.14%显示市场活动。立即关注MBBB的实时图表更新。

如何投资MBBB股票？

投资VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF需要考虑年度范围20.92 - 22.11和当前价格20.93。许多人在以20.93或21.23下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看MBBB价格图表，了解每日变化。

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF的最高价格是22.11。在20.92 - 22.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF的绩效。

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF（MBBB）的最低价格为20.92。将其与当前的20.93和20.92 - 22.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MBBB股票是什么时候拆分的？

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.97和-2.79%中可见。

日范围
20.92 20.96
年范围
20.92 22.11
前一天收盘价
20.97
开盘价
20.96
卖价
20.93
买价
21.23
最低价
20.92
最高价
20.96
交易量
18
日变化
-0.19%
月变化
-0.14%
6个月变化
-3.64%
年变化
-2.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%