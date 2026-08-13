MARO: YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF
今日MARO汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点4.06和高点4.20进行交易。
关注YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MARO股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为4.08。它在4.06 - 4.20范围内交易，昨天的收盘价为4.02，交易量达到149。MARO的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF目前的价值为4.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.14%和USD。实时查看图表以跟踪MARO走势。
如何购买MARO股票？
您可以以4.08的当前价格购买YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在4.08或4.38附近，而149和-2.63%显示市场活动。立即关注MARO的实时图表更新。
如何投资MARO股票？
投资YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围3.98 - 7.02和当前价格4.08。许多人在以4.08或4.38下订单之前，会比较-12.26%和。实时查看MARO价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF的最高价格是7.02。在3.98 - 7.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF（MARO）的最低价格为3.98。将其与当前的4.08和3.98 - 7.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MARO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MARO股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.02和-27.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.02
- 开盘价
- 4.19
- 卖价
- 4.08
- 买价
- 4.38
- 最低价
- 4.06
- 最高价
- 4.20
- 交易量
- 149
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -12.26%
- 6个月变化
- -33.11%
- 年变化
- -27.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%