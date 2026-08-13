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MARO: YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF

4.08 USD 0.06 (1.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MARO汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点4.06和高点4.20进行交易。

关注YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MARO股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为4.08。它在4.06 - 4.20范围内交易，昨天的收盘价为4.02，交易量达到149。MARO的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF目前的价值为4.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.14%和USD。实时查看图表以跟踪MARO走势。

如何购买MARO股票？

您可以以4.08的当前价格购买YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在4.08或4.38附近，而149和-2.63%显示市场活动。立即关注MARO的实时图表更新。

如何投资MARO股票？

投资YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围3.98 - 7.02和当前价格4.08。许多人在以4.08或4.38下订单之前，会比较-12.26%和。实时查看MARO价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF的最高价格是7.02。在3.98 - 7.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF（MARO）的最低价格为3.98。将其与当前的4.08和3.98 - 7.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MARO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MARO股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) MARA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.02和-27.14%中可见。

日范围
4.06 4.20
年范围
3.98 7.02
前一天收盘价
4.02
开盘价
4.19
卖价
4.08
买价
4.38
最低价
4.06
最高价
4.20
交易量
149
日变化
1.49%
月变化
-12.26%
6个月变化
-33.11%
年变化
-27.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%