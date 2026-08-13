LRCU: Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
今日LRCU汇率已更改3.09%。当日，交易品种以低点51.30和高点53.38进行交易。
关注Tradr 2X Long LRCX Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LRCU股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票今天的定价为51.79。它在51.30 - 53.38范围内交易，昨天的收盘价为50.24，交易量达到73。LRCU的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF目前的价值为51.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注124.69%和USD。实时查看图表以跟踪LRCU走势。
如何购买LRCU股票？
您可以以51.79的当前价格购买Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票。订单通常设置在51.79或52.09附近，而73和0.41%显示市场活动。立即关注LRCU的实时图表更新。
如何投资LRCU股票？
投资Tradr 2X Long LRCX Daily ETF需要考虑年度范围23.05 - 140.59和当前价格51.79。许多人在以51.79或52.09下订单之前，会比较18.19%和。实时查看LRCU价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long LRCX Daily ETF的最高价格是140.59。在23.05 - 140.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long LRCX Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF（LRCU）的最低价格为23.05。将其与当前的51.79和23.05 - 140.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LRCU股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.24和124.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.24
- 开盘价
- 51.58
- 卖价
- 51.79
- 买价
- 52.09
- 最低价
- 51.30
- 最高价
- 53.38
- 交易量
- 73
- 日变化
- 3.09%
- 月变化
- 18.19%
- 6个月变化
- -53.80%
- 年变化
- 124.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%