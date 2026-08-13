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LRCU: Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

51.79 USD 1.55 (3.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LRCU汇率已更改3.09%。当日，交易品种以低点51.30和高点53.38进行交易。

关注Tradr 2X Long LRCX Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LRCU股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票今天的定价为51.79。它在51.30 - 53.38范围内交易，昨天的收盘价为50.24，交易量达到73。LRCU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF目前的价值为51.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注124.69%和USD。实时查看图表以跟踪LRCU走势。

如何购买LRCU股票？

您可以以51.79的当前价格购买Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票。订单通常设置在51.79或52.09附近，而73和0.41%显示市场活动。立即关注LRCU的实时图表更新。

如何投资LRCU股票？

投资Tradr 2X Long LRCX Daily ETF需要考虑年度范围23.05 - 140.59和当前价格51.79。许多人在以51.79或52.09下订单之前，会比较18.19%和。实时查看LRCU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long LRCX Daily ETF的最高价格是140.59。在23.05 - 140.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long LRCX Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF（LRCU）的最低价格为23.05。将其与当前的51.79和23.05 - 140.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LRCU股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.24和124.69%中可见。

日范围
51.30 53.38
年范围
23.05 140.59
前一天收盘价
50.24
开盘价
51.58
卖价
51.79
买价
52.09
最低价
51.30
最高价
53.38
交易量
73
日变化
3.09%
月变化
18.19%
6个月变化
-53.80%
年变化
124.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%