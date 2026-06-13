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LQDI: iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

25.68 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LQDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.68和高点25.75进行交易。

关注iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LQDI新闻

常见问题解答

LQDI股票今天的价格是多少？

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF股票今天的定价为25.68。它在25.68 - 25.75范围内交易，昨天的收盘价为25.68，交易量达到5。LQDI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF目前的价值为25.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.28%和USD。实时查看图表以跟踪LQDI走势。

如何购买LQDI股票？

您可以以25.68的当前价格购买iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在25.68或25.98附近，而5和-0.27%显示市场活动。立即关注LQDI的实时图表更新。

如何投资LQDI股票？

投资iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF需要考虑年度范围25.66 - 27.20和当前价格25.68。许多人在以25.68或25.98下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看LQDI价格图表，了解每日变化。

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF的最高价格是27.20。在25.66 - 27.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF的绩效。

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF（LQDI）的最低价格为25.66。将其与当前的25.68和25.66 - 27.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LQDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LQDI股票是什么时候拆分的？

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.68和-3.28%中可见。

日范围
25.68 25.75
年范围
25.66 27.20
前一天收盘价
25.68
开盘价
25.75
卖价
25.68
买价
25.98
最低价
25.68
最高价
25.75
交易量
5
日变化
0.00%
月变化
-0.54%
6个月变化
-3.46%
年变化
-3.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%