KMLI: KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
今日KMLI汇率已更改12.96%。当日，交易品种以低点9.57和高点10.67进行交易。
关注KraneShares 2x Long MELI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KMLI股票今天的价格是多少？
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票今天的定价为10.63。它在9.57 - 10.67范围内交易，昨天的收盘价为9.41，交易量达到168。KMLI的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票是否支付股息？
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF目前的价值为10.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.41%和USD。实时查看图表以跟踪KMLI走势。
如何购买KMLI股票？
您可以以10.63的当前价格购买KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票。订单通常设置在10.63或10.93附近，而168和11.08%显示市场活动。立即关注KMLI的实时图表更新。
如何投资KMLI股票？
投资KraneShares 2x Long MELI Daily ETF需要考虑年度范围6.74 - 26.67和当前价格10.63。许多人在以10.63或10.93下订单之前，会比较2.41%和。实时查看KMLI价格图表，了解每日变化。
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares 2x Long MELI Daily ETF的最高价格是26.67。在6.74 - 26.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long MELI Daily ETF的绩效。
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF（KMLI）的最低价格为6.74。将其与当前的10.63和6.74 - 26.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KMLI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KMLI股票是什么时候拆分的？
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.41和-54.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.41
- 开盘价
- 9.57
- 卖价
- 10.63
- 买价
- 10.93
- 最低价
- 9.57
- 最高价
- 10.67
- 交易量
- 168
- 日变化
- 12.96%
- 月变化
- 2.41%
- 6个月变化
- 14.67%
- 年变化
- -54.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%