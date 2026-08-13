报价部分
货币 / KMLI
回到股票

KMLI: KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

10.63 USD 1.22 (12.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KMLI汇率已更改12.96%。当日，交易品种以低点9.57和高点10.67进行交易。

关注KraneShares 2x Long MELI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KMLI股票今天的价格是多少？

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票今天的定价为10.63。它在9.57 - 10.67范围内交易，昨天的收盘价为9.41，交易量达到168。KMLI的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票是否支付股息？

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF目前的价值为10.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.41%和USD。实时查看图表以跟踪KMLI走势。

如何购买KMLI股票？

您可以以10.63的当前价格购买KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票。订单通常设置在10.63或10.93附近，而168和11.08%显示市场活动。立即关注KMLI的实时图表更新。

如何投资KMLI股票？

投资KraneShares 2x Long MELI Daily ETF需要考虑年度范围6.74 - 26.67和当前价格10.63。许多人在以10.63或10.93下订单之前，会比较2.41%和。实时查看KMLI价格图表，了解每日变化。

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares 2x Long MELI Daily ETF的最高价格是26.67。在6.74 - 26.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long MELI Daily ETF的绩效。

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF（KMLI）的最低价格为6.74。将其与当前的10.63和6.74 - 26.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KMLI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KMLI股票是什么时候拆分的？

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.41和-54.41%中可见。

日范围
9.57 10.67
年范围
6.74 26.67
前一天收盘价
9.41
开盘价
9.57
卖价
10.63
买价
10.93
最低价
9.57
最高价
10.67
交易量
168
日变化
12.96%
月变化
2.41%
6个月变化
14.67%
年变化
-54.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%