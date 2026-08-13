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JUSA: JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF

69.62 USD 0.17 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JUSA汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点69.42和高点69.80进行交易。

关注JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JUSA股票今天的价格是多少？

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票今天的定价为69.62。它在69.42 - 69.80范围内交易，昨天的收盘价为69.79，交易量达到52。JUSA的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF目前的价值为69.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.77%和USD。实时查看图表以跟踪JUSA走势。

如何购买JUSA股票？

您可以以69.62的当前价格购买JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在69.62或69.92附近，而52和-0.26%显示市场活动。立即关注JUSA的实时图表更新。

如何投资JUSA股票？

投资JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围57.31 - 70.08和当前价格69.62。许多人在以69.62或69.92下订单之前，会比较2.49%和。实时查看JUSA价格图表，了解每日变化。

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF的最高价格是70.08。在57.31 - 70.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF的绩效。

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF（JUSA）的最低价格为57.31。将其与当前的69.62和57.31 - 70.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JUSA股票是什么时候拆分的？

JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.79和19.77%中可见。

日范围
69.42 69.80
年范围
57.31 70.08
前一天收盘价
69.79
开盘价
69.80
卖价
69.62
买价
69.92
最低价
69.42
最高价
69.80
交易量
52
日变化
-0.24%
月变化
2.49%
6个月变化
12.49%
年变化
19.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%