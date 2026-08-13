JUSA: JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF
今日JUSA汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点69.42和高点69.80进行交易。
关注JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JUSA股票今天的价格是多少？
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票今天的定价为69.62。它在69.42 - 69.80范围内交易，昨天的收盘价为69.79，交易量达到52。JUSA的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF目前的价值为69.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.77%和USD。实时查看图表以跟踪JUSA走势。
如何购买JUSA股票？
您可以以69.62的当前价格购买JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在69.62或69.92附近，而52和-0.26%显示市场活动。立即关注JUSA的实时图表更新。
如何投资JUSA股票？
投资JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围57.31 - 70.08和当前价格69.62。许多人在以69.62或69.92下订单之前，会比较2.49%和。实时查看JUSA价格图表，了解每日变化。
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF的最高价格是70.08。在57.31 - 70.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF的绩效。
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF（JUSA）的最低价格为57.31。将其与当前的69.62和57.31 - 70.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JUSA股票是什么时候拆分的？
JPMorgan ActiveBuilders U.S. Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.79和19.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.79
- 开盘价
- 69.80
- 卖价
- 69.62
- 买价
- 69.92
- 最低价
- 69.42
- 最高价
- 69.80
- 交易量
- 52
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 12.49%
- 年变化
- 19.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%