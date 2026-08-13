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JULU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF

32.69 USD 0.08 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JULU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点32.68和高点32.83进行交易。

关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JULU股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票今天的定价为32.69。它在32.68 - 32.83范围内交易，昨天的收盘价为32.77，交易量达到9。JULU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF目前的价值为32.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.63%和USD。实时查看图表以跟踪JULU走势。

如何购买JULU股票？

您可以以32.69的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票。订单通常设置在32.69或32.99附近，而9和-0.30%显示市场活动。立即关注JULU的实时图表更新。

如何投资JULU股票？

投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF需要考虑年度范围28.00 - 32.91和当前价格32.69。许多人在以32.69或32.99下订单之前，会比较1.43%和。实时查看JULU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF的最高价格是32.91。在28.00 - 32.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF（JULU）的最低价格为28.00。将其与当前的32.69和28.00 - 32.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JULU股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.77和16.63%中可见。

日范围
32.68 32.83
年范围
28.00 32.91
前一天收盘价
32.77
开盘价
32.79
卖价
32.69
买价
32.99
最低价
32.68
最高价
32.83
交易量
9
日变化
-0.24%
月变化
1.43%
6个月变化
9.96%
年变化
16.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%