JULU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
今日JULU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点32.68和高点32.83进行交易。
关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JULU股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票今天的定价为32.69。它在32.68 - 32.83范围内交易，昨天的收盘价为32.77，交易量达到9。JULU的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF目前的价值为32.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.63%和USD。实时查看图表以跟踪JULU走势。
如何购买JULU股票？
您可以以32.69的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票。订单通常设置在32.69或32.99附近，而9和-0.30%显示市场活动。立即关注JULU的实时图表更新。
如何投资JULU股票？
投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF需要考虑年度范围28.00 - 32.91和当前价格32.69。许多人在以32.69或32.99下订单之前，会比较1.43%和。实时查看JULU价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF的最高价格是32.91。在28.00 - 32.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF（JULU）的最低价格为28.00。将其与当前的32.69和28.00 - 32.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JULU股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.77和16.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.77
- 开盘价
- 32.79
- 卖价
- 32.69
- 买价
- 32.99
- 最低价
- 32.68
- 最高价
- 32.83
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.43%
- 6个月变化
- 9.96%
- 年变化
- 16.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%