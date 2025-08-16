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JANW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

39.26 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JANW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点39.23和高点39.29进行交易。

关注AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JANW新闻

常见问题解答

JANW股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF股票今天的定价为39.26。它在39.23 - 39.29范围内交易，昨天的收盘价为39.26，交易量达到14。JANW的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF目前的价值为39.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.63%和USD。实时查看图表以跟踪JANW走势。

如何购买JANW股票？

您可以以39.26的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF股票。订单通常设置在39.26或39.56附近，而14和-0.05%显示市场活动。立即关注JANW的实时图表更新。

如何投资JANW股票？

投资AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF需要考虑年度范围35.89 - 39.29和当前价格39.26。许多人在以39.26或39.56下订单之前，会比较0.67%和。实时查看JANW价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF的最高价格是39.29。在35.89 - 39.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF（JANW）的最低价格为35.89。将其与当前的39.26和35.89 - 39.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JANW股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.26和5.63%中可见。

日范围
39.23 39.29
年范围
35.89 39.29
前一天收盘价
39.26
开盘价
39.28
卖价
39.26
买价
39.56
最低价
39.23
最高价
39.29
交易量
14
日变化
0.00%
月变化
0.67%
6个月变化
5.91%
年变化
5.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%