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ITDI: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF

43.20 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDI汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点43.20和高点43.24进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDI股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF股票今天的定价为43.20。它在43.20 - 43.24范围内交易，昨天的收盘价为43.26，交易量达到2。ITDI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF目前的价值为43.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.62%和USD。实时查看图表以跟踪ITDI走势。

如何购买ITDI股票？

您可以以43.20的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF股票。订单通常设置在43.20或43.50附近，而2和-0.09%显示市场活动。立即关注ITDI的实时图表更新。

如何投资ITDI股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF需要考虑年度范围35.99 - 43.31和当前价格43.20。许多人在以43.20或43.50下订单之前，会比较2.18%和。实时查看ITDI价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF的最高价格是43.31。在35.99 - 43.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF（ITDI）的最低价格为35.99。将其与当前的43.20和35.99 - 43.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDI股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2065 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.26和9.62%中可见。

日范围
43.20 43.24
年范围
35.99 43.31
前一天收盘价
43.26
开盘价
43.24
卖价
43.20
买价
43.50
最低价
43.20
最高价
43.24
交易量
2
日变化
-0.14%
月变化
2.18%
6个月变化
10.46%
年变化
9.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%