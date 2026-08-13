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ITDG: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF

43.14 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDG汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点43.14和高点43.33进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDG股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票今天的定价为43.14。它在43.14 - 43.33范围内交易，昨天的收盘价为43.20，交易量达到23。ITDG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF目前的价值为43.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.07%和USD。实时查看图表以跟踪ITDG走势。

如何购买ITDG股票？

您可以以43.14的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票。订单通常设置在43.14或43.44附近，而23和-0.44%显示市场活动。立即关注ITDG的实时图表更新。

如何投资ITDG股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF需要考虑年度范围35.92 - 43.33和当前价格43.14。许多人在以43.14或43.44下订单之前，会比较2.18%和。实时查看ITDG价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF的最高价格是43.33。在35.92 - 43.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF（ITDG）的最低价格为35.92。将其与当前的43.14和35.92 - 43.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDG股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.20和10.07%中可见。

日范围
43.14 43.33
年范围
35.92 43.33
前一天收盘价
43.20
开盘价
43.33
卖价
43.14
买价
43.44
最低价
43.14
最高价
43.33
交易量
23
日变化
-0.14%
月变化
2.18%
6个月变化
10.73%
年变化
10.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%