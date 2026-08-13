ITDG: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF
今日ITDG汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点43.14和高点43.33进行交易。
关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ITDG股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票今天的定价为43.14。它在43.14 - 43.33范围内交易，昨天的收盘价为43.20，交易量达到23。ITDG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF目前的价值为43.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.07%和USD。实时查看图表以跟踪ITDG走势。
如何购买ITDG股票？
您可以以43.14的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票。订单通常设置在43.14或43.44附近，而23和-0.44%显示市场活动。立即关注ITDG的实时图表更新。
如何投资ITDG股票？
投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF需要考虑年度范围35.92 - 43.33和当前价格43.14。许多人在以43.14或43.44下订单之前，会比较2.18%和。实时查看ITDG价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF的最高价格是43.33。在35.92 - 43.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF的绩效。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF（ITDG）的最低价格为35.92。将其与当前的43.14和35.92 - 43.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITDG股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2055 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.20和10.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.20
- 开盘价
- 43.33
- 卖价
- 43.14
- 买价
- 43.44
- 最低价
- 43.14
- 最高价
- 43.33
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 2.18%
- 6个月变化
- 10.73%
- 年变化
- 10.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%