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ITDE: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF

40.76 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDE汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点40.75和高点40.92进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDE股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票今天的定价为40.76。它在40.75 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.81，交易量达到14。ITDE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF目前的价值为40.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.66%和USD。实时查看图表以跟踪ITDE走势。

如何购买ITDE股票？

您可以以40.76的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票。订单通常设置在40.76或41.06附近，而14和-0.39%显示市场活动。立即关注ITDE的实时图表更新。

如何投资ITDE股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF需要考虑年度范围34.87 - 40.97和当前价格40.76。许多人在以40.76或41.06下订单之前，会比较2.28%和。实时查看ITDE价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF的最高价格是40.97。在34.87 - 40.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF（ITDE）的最低价格为34.87。将其与当前的40.76和34.87 - 40.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDE股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.81和8.66%中可见。

日范围
40.75 40.92
年范围
34.87 40.97
前一天收盘价
40.81
开盘价
40.92
卖价
40.76
买价
41.06
最低价
40.75
最高价
40.92
交易量
14
日变化
-0.12%
月变化
2.28%
6个月变化
8.75%
年变化
8.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%