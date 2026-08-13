ITDE股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票今天的定价为40.76。它在40.75 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.81，交易量达到14。ITDE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF目前的价值为40.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.66%和USD。实时查看图表以跟踪ITDE走势。

如何购买ITDE股票？ 您可以以40.76的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票。订单通常设置在40.76或41.06附近，而14和-0.39%显示市场活动。立即关注ITDE的实时图表更新。

如何投资ITDE股票？ 投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF需要考虑年度范围34.87 - 40.97和当前价格40.76。许多人在以40.76或41.06下订单之前，会比较2.28%和。实时查看ITDE价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF的最高价格是40.97。在34.87 - 40.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF（ITDE）的最低价格为34.87。将其与当前的40.76和34.87 - 40.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。