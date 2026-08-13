ITDE: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF
今日ITDE汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点40.75和高点40.92进行交易。
关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ITDE股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票今天的定价为40.76。它在40.75 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.81，交易量达到14。ITDE的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF目前的价值为40.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.66%和USD。实时查看图表以跟踪ITDE走势。
如何购买ITDE股票？
您可以以40.76的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票。订单通常设置在40.76或41.06附近，而14和-0.39%显示市场活动。立即关注ITDE的实时图表更新。
如何投资ITDE股票？
投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF需要考虑年度范围34.87 - 40.97和当前价格40.76。许多人在以40.76或41.06下订单之前，会比较2.28%和。实时查看ITDE价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF的最高价格是40.97。在34.87 - 40.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF的绩效。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF（ITDE）的最低价格为34.87。将其与当前的40.76和34.87 - 40.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITDE股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2045 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.81和8.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.81
- 开盘价
- 40.92
- 卖价
- 40.76
- 买价
- 41.06
- 最低价
- 40.75
- 最高价
- 40.92
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 2.28%
- 6个月变化
- 8.75%
- 年变化
- 8.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%