ITDD: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF
今日ITDD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点39.08和高点39.32进行交易。
关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ITDD股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票今天的定价为39.08。它在39.08 - 39.32范围内交易，昨天的收盘价为39.13，交易量达到11。ITDD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF目前的价值为39.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.31%和USD。实时查看图表以跟踪ITDD走势。
如何购买ITDD股票？
您可以以39.08的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票。订单通常设置在39.08或39.38附近，而11和-0.61%显示市场活动。立即关注ITDD的实时图表更新。
如何投资ITDD股票？
投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF需要考虑年度范围34.08 - 39.32和当前价格39.08。许多人在以39.08或39.38下订单之前，会比较1.51%和。实时查看ITDD价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF的最高价格是39.32。在34.08 - 39.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF的绩效。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF（ITDD）的最低价格为34.08。将其与当前的39.08和34.08 - 39.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITDD股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.13和7.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.13
- 开盘价
- 39.32
- 卖价
- 39.08
- 买价
- 39.38
- 最低价
- 39.08
- 最高价
- 39.32
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 7.36%
- 年变化
- 7.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%