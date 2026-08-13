ITDD股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票今天的定价为39.08。它在39.08 - 39.32范围内交易，昨天的收盘价为39.13，交易量达到11。ITDD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF目前的价值为39.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.31%和USD。实时查看图表以跟踪ITDD走势。

如何购买ITDD股票？ 您可以以39.08的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票。订单通常设置在39.08或39.38附近，而11和-0.61%显示市场活动。立即关注ITDD的实时图表更新。

如何投资ITDD股票？ 投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF需要考虑年度范围34.08 - 39.32和当前价格39.08。许多人在以39.08或39.38下订单之前，会比较1.51%和。实时查看ITDD价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF的最高价格是39.32。在34.08 - 39.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2040 ETF（ITDD）的最低价格为34.08。将其与当前的39.08和34.08 - 39.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。