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ITDC: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF

37.15 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDC汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点37.06和高点37.26进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDC股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票今天的定价为37.15。它在37.06 - 37.26范围内交易，昨天的收盘价为37.19，交易量达到25。ITDC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF目前的价值为37.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.99%和USD。实时查看图表以跟踪ITDC走势。

如何购买ITDC股票？

您可以以37.15的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票。订单通常设置在37.15或37.45附近，而25和-0.19%显示市场活动。立即关注ITDC的实时图表更新。

如何投资ITDC股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF需要考虑年度范围33.03 - 37.40和当前价格37.15。许多人在以37.15或37.45下订单之前，会比较1.67%和。实时查看ITDC价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF的最高价格是37.40。在33.03 - 37.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF（ITDC）的最低价格为33.03。将其与当前的37.15和33.03 - 37.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDC股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.19和5.99%中可见。

日范围
37.06 37.26
年范围
33.03 37.40
前一天收盘价
37.19
开盘价
37.22
卖价
37.15
买价
37.45
最低价
37.06
最高价
37.26
交易量
25
日变化
-0.11%
月变化
1.67%
6个月变化
6.08%
年变化
5.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%