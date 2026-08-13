ITDC股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票今天的定价为37.15。它在37.06 - 37.26范围内交易，昨天的收盘价为37.19，交易量达到25。ITDC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF目前的价值为37.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.99%和USD。实时查看图表以跟踪ITDC走势。

如何购买ITDC股票？ 您可以以37.15的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票。订单通常设置在37.15或37.45附近，而25和-0.19%显示市场活动。立即关注ITDC的实时图表更新。

如何投资ITDC股票？ 投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF需要考虑年度范围33.03 - 37.40和当前价格37.15。许多人在以37.15或37.45下订单之前，会比较1.67%和。实时查看ITDC价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF的最高价格是37.40。在33.03 - 37.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2035 ETF（ITDC）的最低价格为33.03。将其与当前的37.15和33.03 - 37.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。