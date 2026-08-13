ITDB: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF
今日ITDB汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点35.38和高点35.46进行交易。
关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ITDB股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票今天的定价为35.39。它在35.38 - 35.46范围内交易，昨天的收盘价为35.41，交易量达到20。ITDB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF目前的价值为35.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪ITDB走势。
如何购买ITDB股票？
您可以以35.39的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票。订单通常设置在35.39或35.69附近，而20和-0.20%显示市场活动。立即关注ITDB的实时图表更新。
如何投资ITDB股票？
投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF需要考虑年度范围32.15 - 35.53和当前价格35.39。许多人在以35.39或35.69下订单之前，会比较1.58%和。实时查看ITDB价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF的最高价格是35.53。在32.15 - 35.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF的绩效。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF（ITDB）的最低价格为32.15。将其与当前的35.39和32.15 - 35.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITDB股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.41和4.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.41
- 开盘价
- 35.46
- 卖价
- 35.39
- 买价
- 35.69
- 最低价
- 35.38
- 最高价
- 35.46
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- 4.64%
- 年变化
- 4.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%