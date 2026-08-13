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ITDB: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF

35.39 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDB汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点35.38和高点35.46进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDB股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票今天的定价为35.39。它在35.38 - 35.46范围内交易，昨天的收盘价为35.41，交易量达到20。ITDB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF目前的价值为35.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪ITDB走势。

如何购买ITDB股票？

您可以以35.39的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票。订单通常设置在35.39或35.69附近，而20和-0.20%显示市场活动。立即关注ITDB的实时图表更新。

如何投资ITDB股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF需要考虑年度范围32.15 - 35.53和当前价格35.39。许多人在以35.39或35.69下订单之前，会比较1.58%和。实时查看ITDB价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF的最高价格是35.53。在32.15 - 35.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF（ITDB）的最低价格为32.15。将其与当前的35.39和32.15 - 35.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDB股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2030 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.41和4.91%中可见。

日范围
35.38 35.46
年范围
32.15 35.53
前一天收盘价
35.41
开盘价
35.46
卖价
35.39
买价
35.69
最低价
35.38
最高价
35.46
交易量
20
日变化
-0.06%
月变化
1.58%
6个月变化
4.64%
年变化
4.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%