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IREG: Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

7.93 USD 0.42 (5.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IREG汇率已更改5.59%。当日，交易品种以低点7.75和高点8.36进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IREG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票今天的定价为7.93。它在7.75 - 8.36范围内交易，昨天的收盘价为7.51，交易量达到671。IREG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF目前的价值为7.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.88%和USD。实时查看图表以跟踪IREG走势。

如何购买IREG股票？

您可以以7.93的当前价格购买Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票。订单通常设置在7.93或8.23附近，而671和-1.25%显示市场活动。立即关注IREG的实时图表更新。

如何投资IREG股票？

投资Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF需要考虑年度范围4.57 - 41.60和当前价格7.93。许多人在以7.93或8.23下订单之前，会比较15.60%和。实时查看IREG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF的最高价格是41.60。在4.57 - 41.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF（IREG）的最低价格为4.57。将其与当前的7.93和4.57 - 41.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IREG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IREG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.51和-43.88%中可见。

日范围
7.75 8.36
年范围
4.57 41.60
前一天收盘价
7.51
开盘价
8.03
卖价
7.93
买价
8.23
最低价
7.75
最高价
8.36
交易量
671
日变化
5.59%
月变化
15.60%
6个月变化
-43.36%
年变化
-43.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%