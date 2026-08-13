IREG: Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
今日IREG汇率已更改5.59%。当日，交易品种以低点7.75和高点8.36进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IREG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票今天的定价为7.93。它在7.75 - 8.36范围内交易，昨天的收盘价为7.51，交易量达到671。IREG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF目前的价值为7.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.88%和USD。实时查看图表以跟踪IREG走势。
如何购买IREG股票？
您可以以7.93的当前价格购买Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票。订单通常设置在7.93或8.23附近，而671和-1.25%显示市场活动。立即关注IREG的实时图表更新。
如何投资IREG股票？
投资Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF需要考虑年度范围4.57 - 41.60和当前价格7.93。许多人在以7.93或8.23下订单之前，会比较15.60%和。实时查看IREG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF的最高价格是41.60。在4.57 - 41.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF（IREG）的最低价格为4.57。将其与当前的7.93和4.57 - 41.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IREG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IREG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.51和-43.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.51
- 开盘价
- 8.03
- 卖价
- 7.93
- 买价
- 8.23
- 最低价
- 7.75
- 最高价
- 8.36
- 交易量
- 671
- 日变化
- 5.59%
- 月变化
- 15.60%
- 6个月变化
- -43.36%
- 年变化
- -43.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%