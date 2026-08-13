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INVG: GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

24.96 USD 0.08 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INVG汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点24.96和高点24.96进行交易。

关注GMO Systematic Investment Grade Credit ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

INVG股票今天的价格是多少？

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF股票今天的定价为24.96。它在24.96 - 24.96范围内交易，昨天的收盘价为25.04，交易量达到1。INVG的实时价格图表显示了这些更新。

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF股票是否支付股息？

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF目前的价值为24.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.70%和USD。实时查看图表以跟踪INVG走势。

如何购买INVG股票？

您可以以24.96的当前价格购买GMO Systematic Investment Grade Credit ETF股票。订单通常设置在24.96或25.26附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注INVG的实时图表更新。

如何投资INVG股票？

投资GMO Systematic Investment Grade Credit ETF需要考虑年度范围24.82 - 26.24和当前价格24.96。许多人在以24.96或25.26下订单之前，会比较0.16%和。实时查看INVG价格图表，了解每日变化。

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GMO Systematic Investment Grade Credit ETF的最高价格是26.24。在24.82 - 26.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Systematic Investment Grade Credit ETF的绩效。

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF股票的最低价格是多少？

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF（INVG）的最低价格为24.82。将其与当前的24.96和24.82 - 26.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INVG股票是什么时候拆分的？

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.04和-3.70%中可见。

日范围
24.96 24.96
年范围
24.82 26.24
前一天收盘价
25.04
开盘价
24.96
卖价
24.96
买价
25.26
最低价
24.96
最高价
24.96
交易量
1
日变化
-0.32%
月变化
0.16%
6个月变化
-3.22%
年变化
-3.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%