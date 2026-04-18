INTL: Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF
今日INTL汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.02和高点31.17进行交易。
关注Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTL新闻
常见问题解答
INTL股票今天的价格是多少？
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票今天的定价为31.07。它在31.02 - 31.17范围内交易，昨天的收盘价为31.05，交易量达到32。INTL的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票是否支付股息？
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF目前的价值为31.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.02%和USD。实时查看图表以跟踪INTL走势。
如何购买INTL股票？
您可以以31.07的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票。订单通常设置在31.07或31.37附近，而32和-0.32%显示市场活动。立即关注INTL的实时图表更新。
如何投资INTL股票？
投资Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF需要考虑年度范围26.45 - 31.84和当前价格31.07。许多人在以31.07或31.37下订单之前，会比较2.85%和。实时查看INTL价格图表，了解每日变化。
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF的最高价格是31.84。在26.45 - 31.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF的绩效。
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票的最低价格是多少？
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF（INTL）的最低价格为26.45。将其与当前的31.07和26.45 - 31.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INTL股票是什么时候拆分的？
Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.05和17.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.05
- 开盘价
- 31.17
- 卖价
- 31.07
- 买价
- 31.37
- 最低价
- 31.02
- 最高价
- 31.17
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.85%
- 6个月变化
- 3.36%
- 年变化
- 17.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%