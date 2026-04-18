报价部分
货币 / INTL
回到股票

INTL: Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF

31.07 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INTL汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.02和高点31.17进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INTL新闻

常见问题解答

INTL股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票今天的定价为31.07。它在31.02 - 31.17范围内交易，昨天的收盘价为31.05，交易量达到32。INTL的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF目前的价值为31.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.02%和USD。实时查看图表以跟踪INTL走势。

如何购买INTL股票？

您可以以31.07的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票。订单通常设置在31.07或31.37附近，而32和-0.32%显示市场活动。立即关注INTL的实时图表更新。

如何投资INTL股票？

投资Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF需要考虑年度范围26.45 - 31.84和当前价格31.07。许多人在以31.07或31.37下订单之前，会比较2.85%和。实时查看INTL价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF的最高价格是31.84。在26.45 - 31.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF（INTL）的最低价格为26.45。将其与当前的31.07和26.45 - 31.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INTL股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust IV Main International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.05和17.02%中可见。

日范围
31.02 31.17
年范围
26.45 31.84
前一天收盘价
31.05
开盘价
31.17
卖价
31.07
买价
31.37
最低价
31.02
最高价
31.17
交易量
32
日变化
0.06%
月变化
2.85%
6个月变化
3.36%
年变化
17.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%