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IMAR: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu

31.19 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IMAR汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.19和高点31.35进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IMAR股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票今天的定价为31.19。它在31.19 - 31.35范围内交易，昨天的收盘价为31.20，交易量达到10。IMAR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu目前的价值为31.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.90%和USD。实时查看图表以跟踪IMAR走势。

如何购买IMAR股票？

您可以以31.19的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票。订单通常设置在31.19或31.49附近，而10和-0.26%显示市场活动。立即关注IMAR的实时图表更新。

如何投资IMAR股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu需要考虑年度范围28.29 - 31.47和当前价格31.19。许多人在以31.19或31.49下订单之前，会比较0.94%和。实时查看IMAR价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu的最高价格是31.47。在28.29 - 31.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu（IMAR）的最低价格为28.29。将其与当前的31.19和28.29 - 31.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IMAR股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.20和2.90%中可见。

日范围
31.19 31.35
年范围
28.29 31.47
前一天收盘价
31.20
开盘价
31.27
卖价
31.19
买价
31.49
最低价
31.19
最高价
31.35
交易量
10
日变化
-0.03%
月变化
0.94%
6个月变化
3.86%
年变化
2.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%