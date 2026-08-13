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IFEB: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu

32.01 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IFEB汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点32.01和高点32.05进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

IFEB股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票今天的定价为32.01。它在32.01 - 32.05范围内交易，昨天的收盘价为32.08，交易量达到5。IFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu目前的价值为32.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.76%和USD。实时查看图表以跟踪IFEB走势。

如何购买IFEB股票？

您可以以32.01的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票。订单通常设置在32.01或32.31附近，而5和-0.09%显示市场活动。立即关注IFEB的实时图表更新。

如何投资IFEB股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu需要考虑年度范围29.20 - 32.08和当前价格32.01。许多人在以32.01或32.31下订单之前，会比较1.01%和。实时查看IFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu的最高价格是32.08。在29.20 - 32.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu（IFEB）的最低价格为29.20。将其与当前的32.01和29.20 - 32.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.08和3.76%中可见。

日范围
32.01 32.05
年范围
29.20 32.08
前一天收盘价
32.08
开盘价
32.04
卖价
32.01
买价
32.31
最低价
32.01
最高价
32.05
交易量
5
日变化
-0.22%
月变化
1.01%
6个月变化
3.86%
年变化
3.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%