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IDYN: iShares International Equity Factor Rotation Active ETF

30.94 USD 0.06 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDYN汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点30.94和高点31.00进行交易。

关注iShares International Equity Factor Rotation Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IDYN股票今天的价格是多少？

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票今天的定价为30.94。它在30.94 - 31.00范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到4。IDYN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票是否支付股息？

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF目前的价值为30.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.77%和USD。实时查看图表以跟踪IDYN走势。

如何购买IDYN股票？

您可以以30.94的当前价格购买iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票。订单通常设置在30.94或31.24附近，而4和-0.13%显示市场活动。立即关注IDYN的实时图表更新。

如何投资IDYN股票？

投资iShares International Equity Factor Rotation Active ETF需要考虑年度范围25.62 - 31.86和当前价格30.94。许多人在以30.94或31.24下订单之前，会比较2.31%和。实时查看IDYN价格图表，了解每日变化。

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares International Equity Factor Rotation Active ETF的最高价格是31.86。在25.62 - 31.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Equity Factor Rotation Active ETF的绩效。

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF（IDYN）的最低价格为25.62。将其与当前的30.94和25.62 - 31.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDYN股票是什么时候拆分的？

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.00和20.77%中可见。

日范围
30.94 31.00
年范围
25.62 31.86
前一天收盘价
31.00
开盘价
30.98
卖价
30.94
买价
31.24
最低价
30.94
最高价
31.00
交易量
4
日变化
-0.19%
月变化
2.31%
6个月变化
-0.90%
年变化
20.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%