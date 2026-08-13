IDYN: iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
今日IDYN汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点30.94和高点31.00进行交易。
关注iShares International Equity Factor Rotation Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IDYN股票今天的价格是多少？
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票今天的定价为30.94。它在30.94 - 31.00范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到4。IDYN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票是否支付股息？
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF目前的价值为30.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.77%和USD。实时查看图表以跟踪IDYN走势。
如何购买IDYN股票？
您可以以30.94的当前价格购买iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票。订单通常设置在30.94或31.24附近，而4和-0.13%显示市场活动。立即关注IDYN的实时图表更新。
如何投资IDYN股票？
投资iShares International Equity Factor Rotation Active ETF需要考虑年度范围25.62 - 31.86和当前价格30.94。许多人在以30.94或31.24下订单之前，会比较2.31%和。实时查看IDYN价格图表，了解每日变化。
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares International Equity Factor Rotation Active ETF的最高价格是31.86。在25.62 - 31.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Equity Factor Rotation Active ETF的绩效。
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF（IDYN）的最低价格为25.62。将其与当前的30.94和25.62 - 31.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDYN股票是什么时候拆分的？
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.00和20.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.00
- 开盘价
- 30.98
- 卖价
- 30.94
- 买价
- 31.24
- 最低价
- 30.94
- 最高价
- 31.00
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- -0.90%
- 年变化
- 20.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%