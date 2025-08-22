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IDVO: Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom

42.99 USD 0.12 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDVO汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点42.92和高点43.45进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
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IDVO新闻

常见问题解答

IDVO股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom股票今天的定价为42.99。它在42.92 - 43.45范围内交易，昨天的收盘价为43.11，交易量达到465。IDVO的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom目前的价值为42.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.21%和USD。实时查看图表以跟踪IDVO走势。

如何购买IDVO股票？

您可以以42.99的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom股票。订单通常设置在42.99或43.29附近，而465和-0.90%显示市场活动。立即关注IDVO的实时图表更新。

如何投资IDVO股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom需要考虑年度范围38.70 - 43.82和当前价格42.99。许多人在以42.99或43.29下订单之前，会比较1.03%和。实时查看IDVO价格图表，了解每日变化。

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom的最高价格是43.82。在38.70 - 43.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom的绩效。

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom股票的最低价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom（IDVO）的最低价格为38.70。将其与当前的42.99和38.70 - 43.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDVO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDVO股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify International Enhanced Dividend Incom历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.11和0.21%中可见。

日范围
42.92 43.45
年范围
38.70 43.82
前一天收盘价
43.11
开盘价
43.38
卖价
42.99
买价
43.29
最低价
42.92
最高价
43.45
交易量
465
日变化
-0.28%
月变化
1.03%
6个月变化
1.56%
年变化
0.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%