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IDMO: Invesco S&P International Developed Momentum ETF

62.44 USD 0.06 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDMO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点62.30和高点62.80进行交易。

关注Invesco S&P International Developed Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDMO新闻

常见问题解答

IDMO股票今天的价格是多少？

Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票今天的定价为62.44。它在62.30 - 62.80范围内交易，昨天的收盘价为62.38，交易量达到396。IDMO的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P International Developed Momentum ETF目前的价值为62.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.98%和USD。实时查看图表以跟踪IDMO走势。

如何购买IDMO股票？

您可以以62.44的当前价格购买Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票。订单通常设置在62.44或62.74附近，而396和-0.35%显示市场活动。立即关注IDMO的实时图表更新。

如何投资IDMO股票？

投资Invesco S&P International Developed Momentum ETF需要考虑年度范围51.91 - 62.98和当前价格62.44。许多人在以62.44或62.74下订单之前，会比较2.78%和。实时查看IDMO价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P International Developed Momentum ETF的最高价格是62.98。在51.91 - 62.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P International Developed Momentum ETF的绩效。

Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P International Developed Momentum ETF（IDMO）的最低价格为51.91。将其与当前的62.44和51.91 - 62.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDMO股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P International Developed Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.38和19.98%中可见。

日范围
62.30 62.80
年范围
51.91 62.98
前一天收盘价
62.38
开盘价
62.66
卖价
62.44
买价
62.74
最低价
62.30
最高价
62.80
交易量
396
日变化
0.10%
月变化
2.78%
6个月变化
6.53%
年变化
19.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%