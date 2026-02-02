IDMO: Invesco S&P International Developed Momentum ETF
今日IDMO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点62.30和高点62.80进行交易。
关注Invesco S&P International Developed Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IDMO股票今天的价格是多少？
Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票今天的定价为62.44。它在62.30 - 62.80范围内交易，昨天的收盘价为62.38，交易量达到396。IDMO的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P International Developed Momentum ETF目前的价值为62.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.98%和USD。实时查看图表以跟踪IDMO走势。
如何购买IDMO股票？
您可以以62.44的当前价格购买Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票。订单通常设置在62.44或62.74附近，而396和-0.35%显示市场活动。立即关注IDMO的实时图表更新。
如何投资IDMO股票？
投资Invesco S&P International Developed Momentum ETF需要考虑年度范围51.91 - 62.98和当前价格62.44。许多人在以62.44或62.74下订单之前，会比较2.78%和。实时查看IDMO价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P International Developed Momentum ETF的最高价格是62.98。在51.91 - 62.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P International Developed Momentum ETF的绩效。
Invesco S&P International Developed Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P International Developed Momentum ETF（IDMO）的最低价格为51.91。将其与当前的62.44和51.91 - 62.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDMO股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P International Developed Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.38和19.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.38
- 开盘价
- 62.66
- 卖价
- 62.44
- 买价
- 62.74
- 最低价
- 62.30
- 最高价
- 62.80
- 交易量
- 396
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.78%
- 6个月变化
- 6.53%
- 年变化
- 19.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%