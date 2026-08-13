IBTQ股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票今天的定价为24.61。它在24.60 - 24.64范围内交易，昨天的收盘价为24.59，交易量达到46。IBTQ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF目前的价值为24.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.34%和USD。实时查看图表以跟踪IBTQ走势。

如何购买IBTQ股票？ 您可以以24.61的当前价格购买iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在24.61或24.91附近，而46和-0.08%显示市场活动。立即关注IBTQ的实时图表更新。

如何投资IBTQ股票？ 投资iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF需要考虑年度范围24.57 - 25.99和当前价格24.61。许多人在以24.61或24.91下订单之前，会比较0.12%和。实时查看IBTQ价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF的最高价格是25.99。在24.57 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF（IBTQ）的最低价格为24.57。将其与当前的24.61和24.57 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。