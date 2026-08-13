IBTQ: iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
今日IBTQ汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.60和高点24.64进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
IBTQ股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票今天的定价为24.61。它在24.60 - 24.64范围内交易，昨天的收盘价为24.59，交易量达到46。IBTQ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF目前的价值为24.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.34%和USD。实时查看图表以跟踪IBTQ走势。
如何购买IBTQ股票？
您可以以24.61的当前价格购买iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在24.61或24.91附近，而46和-0.08%显示市场活动。立即关注IBTQ的实时图表更新。
如何投资IBTQ股票？
投资iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF需要考虑年度范围24.57 - 25.99和当前价格24.61。许多人在以24.61或24.91下订单之前，会比较0.12%和。实时查看IBTQ价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF的最高价格是25.99。在24.57 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF（IBTQ）的最低价格为24.57。将其与当前的24.61和24.57 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBTQ股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.59和-2.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.59
- 开盘价
- 24.63
- 卖价
- 24.61
- 买价
- 24.91
- 最低价
- 24.60
- 最高价
- 24.64
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -4.69%
- 年变化
- -2.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%