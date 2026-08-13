IBTO股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF股票今天的定价为23.77。它在23.77 - 23.80范围内交易，昨天的收盘价为23.74，交易量达到70。IBTO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF目前的价值为23.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.74%和USD。实时查看图表以跟踪IBTO走势。

如何购买IBTO股票？ 您可以以23.77的当前价格购买iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在23.77或24.07附近，而70和-0.04%显示市场活动。立即关注IBTO的实时图表更新。

如何投资IBTO股票？ 投资iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF需要考虑年度范围23.73 - 24.99和当前价格23.77。许多人在以23.77或24.07下订单之前，会比较0.17%和。实时查看IBTO价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF的最高价格是24.99。在23.73 - 24.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF（IBTO）的最低价格为23.73。将其与当前的23.77和23.73 - 24.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。