IBTK: iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
今日IBTK汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.38和高点19.40进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBTK股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票今天的定价为19.38。它在19.38 - 19.40范围内交易，昨天的收盘价为19.37，交易量达到152。IBTK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF目前的价值为19.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.17%和USD。实时查看图表以跟踪IBTK走势。
如何购买IBTK股票？
您可以以19.38的当前价格购买iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在19.38或19.68附近，而152和-0.10%显示市场活动。立即关注IBTK的实时图表更新。
如何投资IBTK股票？
投资iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF需要考虑年度范围19.34 - 20.07和当前价格19.38。许多人在以19.38或19.68下订单之前，会比较0.16%和。实时查看IBTK价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF的最高价格是20.07。在19.34 - 20.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF（IBTK）的最低价格为19.34。将其与当前的19.38和19.34 - 20.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBTK股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.37和-2.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.37
- 开盘价
- 19.40
- 卖价
- 19.38
- 买价
- 19.68
- 最低价
- 19.38
- 最高价
- 19.40
- 交易量
- 152
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -2.91%
- 年变化
- -2.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%