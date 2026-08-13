IBTK股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票今天的定价为19.38。它在19.38 - 19.40范围内交易，昨天的收盘价为19.37，交易量达到152。IBTK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF目前的价值为19.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.17%和USD。实时查看图表以跟踪IBTK走势。

如何购买IBTK股票？ 您可以以19.38的当前价格购买iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在19.38或19.68附近，而152和-0.10%显示市场活动。立即关注IBTK的实时图表更新。

如何投资IBTK股票？ 投资iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF需要考虑年度范围19.34 - 20.07和当前价格19.38。许多人在以19.38或19.68下订单之前，会比较0.16%和。实时查看IBTK价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF的最高价格是20.07。在19.34 - 20.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF（IBTK）的最低价格为19.34。将其与当前的19.38和19.34 - 20.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。