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IBTG: iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

22.84 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBTG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.84和高点22.85进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBTG股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.84。它在22.84 - 22.85范围内交易，昨天的收盘价为22.84，交易量达到214。IBTG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF目前的价值为22.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.09%和USD。实时查看图表以跟踪IBTG走势。

如何购买IBTG股票？

您可以以22.84的当前价格购买iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.84或23.14附近，而214和0.00%显示市场活动。立即关注IBTG的实时图表更新。

如何投资IBTG股票？

投资iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF需要考虑年度范围22.82 - 22.95和当前价格22.84。许多人在以22.84或23.14下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IBTG价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF的最高价格是22.95。在22.82 - 22.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF（IBTG）的最低价格为22.82。将其与当前的22.84和22.82 - 22.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBTG股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.84和-0.09%中可见。

日范围
22.84 22.85
年范围
22.82 22.95
前一天收盘价
22.84
开盘价
22.84
卖价
22.84
买价
23.14
最低价
22.84
最高价
22.85
交易量
214
日变化
0.00%
月变化
0.04%
6个月变化
-0.04%
年变化
-0.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%