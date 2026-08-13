IBMT股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票今天的定价为25.60。它在25.57 - 25.60范围内交易，昨天的收盘价为25.58，交易量达到35。IBMT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF目前的价值为25.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.74%和USD。实时查看图表以跟踪IBMT走势。

如何购买IBMT股票？ 您可以以25.60的当前价格购买iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票。订单通常设置在25.60或25.90附近，而35和0.12%显示市场活动。立即关注IBMT的实时图表更新。

如何投资IBMT股票？ 投资iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF需要考虑年度范围25.32 - 26.40和当前价格25.60。许多人在以25.60或25.90下订单之前，会比较0.71%和。实时查看IBMT价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF的最高价格是26.40。在25.32 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF（IBMT）的最低价格为25.32。将其与当前的25.60和25.32 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。