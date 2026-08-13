IBMT: iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
今日IBMT汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.57和高点25.60进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBMT股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票今天的定价为25.60。它在25.57 - 25.60范围内交易，昨天的收盘价为25.58，交易量达到35。IBMT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF目前的价值为25.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.74%和USD。实时查看图表以跟踪IBMT走势。
如何购买IBMT股票？
您可以以25.60的当前价格购买iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票。订单通常设置在25.60或25.90附近，而35和0.12%显示市场活动。立即关注IBMT的实时图表更新。
如何投资IBMT股票？
投资iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF需要考虑年度范围25.32 - 26.40和当前价格25.60。许多人在以25.60或25.90下订单之前，会比较0.71%和。实时查看IBMT价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF的最高价格是26.40。在25.32 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF（IBMT）的最低价格为25.32。将其与当前的25.60和25.32 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBMT股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.58和-2.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.58
- 开盘价
- 25.57
- 卖价
- 25.60
- 买价
- 25.90
- 最低价
- 25.57
- 最高价
- 25.60
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.71%
- 6个月变化
- -2.51%
- 年变化
- -2.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%