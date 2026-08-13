IBMS股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF股票今天的定价为25.75。它在25.73 - 25.75范围内交易，昨天的收盘价为25.75，交易量达到47。IBMS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF目前的价值为25.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.30%和USD。实时查看图表以跟踪IBMS走势。

如何购买IBMS股票？ 您可以以25.75的当前价格购买iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF股票。订单通常设置在25.75或26.05附近，而47和0.00%显示市场活动。立即关注IBMS的实时图表更新。

如何投资IBMS股票？ 投资iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF需要考虑年度范围25.60 - 26.41和当前价格25.75。许多人在以25.75或26.05下订单之前，会比较0.47%和。实时查看IBMS价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF的最高价格是26.41。在25.60 - 26.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF（IBMS）的最低价格为25.60。将其与当前的25.75和25.60 - 26.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。