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IBMQ: iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

25.51 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBMQ汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.49和高点25.52进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBMQ新闻

常见问题解答

IBMQ股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF股票今天的定价为25.51。它在25.49 - 25.52范围内交易，昨天的收盘价为25.50，交易量达到57。IBMQ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF目前的价值为25.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.31%和USD。实时查看图表以跟踪IBMQ走势。

如何购买IBMQ股票？

您可以以25.51的当前价格购买iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF股票。订单通常设置在25.51或25.81附近，而57和0.04%显示市场活动。立即关注IBMQ的实时图表更新。

如何投资IBMQ股票？

投资iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF需要考虑年度范围25.41 - 25.79和当前价格25.51。许多人在以25.51或25.81下订单之前，会比较0.24%和。实时查看IBMQ价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF的最高价格是25.79。在25.41 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF（IBMQ）的最低价格为25.41。将其与当前的25.51和25.41 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBMQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBMQ股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.50和-0.31%中可见。

日范围
25.49 25.52
年范围
25.41 25.79
前一天收盘价
25.50
开盘价
25.50
卖价
25.51
买价
25.81
最低价
25.49
最高价
25.52
交易量
57
日变化
0.04%
月变化
0.24%
6个月变化
-0.78%
年变化
-0.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%