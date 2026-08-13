IBIJ: iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF
今日IBIJ汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.22和高点25.27进行交易。
关注iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
IBIJ股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.23。它在25.22 - 25.27范围内交易，昨天的收盘价为25.25，交易量达到17。IBIJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF目前的价值为25.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪IBIJ走势。
如何购买IBIJ股票？
您可以以25.23的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.23或25.53附近，而17和-0.12%显示市场活动。立即关注IBIJ的实时图表更新。
如何投资IBIJ股票？
投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.16 - 26.40和当前价格25.23。许多人在以25.23或25.53下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IBIJ价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF的最高价格是26.40。在25.16 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF的绩效。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF（IBIJ）的最低价格为25.16。将其与当前的25.23和25.16 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBIJ股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.25和-3.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.25
- 开盘价
- 25.26
- 卖价
- 25.23
- 买价
- 25.53
- 最低价
- 25.22
- 最高价
- 25.27
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -3.96%
- 年变化
- -3.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%