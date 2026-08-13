IBIJ股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.23。它在25.22 - 25.27范围内交易，昨天的收盘价为25.25，交易量达到17。IBIJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF目前的价值为25.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪IBIJ走势。

如何购买IBIJ股票？ 您可以以25.23的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.23或25.53附近，而17和-0.12%显示市场活动。立即关注IBIJ的实时图表更新。

如何投资IBIJ股票？ 投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.16 - 26.40和当前价格25.23。许多人在以25.23或25.53下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IBIJ价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF的最高价格是26.40。在25.16 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF的绩效。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF（IBIJ）的最低价格为25.16。将其与当前的25.23和25.16 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。