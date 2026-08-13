IBIH股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.62。它在25.60 - 25.65范围内交易，昨天的收盘价为25.64，交易量达到54。IBIH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF目前的价值为25.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.47%和USD。实时查看图表以跟踪IBIH走势。

如何购买IBIH股票？ 您可以以25.62的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.62或25.92附近，而54和-0.12%显示市场活动。立即关注IBIH的实时图表更新。

如何投资IBIH股票？ 投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.52 - 26.53和当前价格25.62。许多人在以25.62或25.92下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IBIH价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF的最高价格是26.53。在25.52 - 26.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF的绩效。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF（IBIH）的最低价格为25.52。将其与当前的25.62和25.52 - 26.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。