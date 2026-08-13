IBIH: iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
今日IBIH汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.60和高点25.65进行交易。
关注iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBIH股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.62。它在25.60 - 25.65范围内交易，昨天的收盘价为25.64，交易量达到54。IBIH的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF目前的价值为25.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.47%和USD。实时查看图表以跟踪IBIH走势。
如何购买IBIH股票？
您可以以25.62的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.62或25.92附近，而54和-0.12%显示市场活动。立即关注IBIH的实时图表更新。
如何投资IBIH股票？
投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.52 - 26.53和当前价格25.62。许多人在以25.62或25.92下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IBIH价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF的最高价格是26.53。在25.52 - 26.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF的绩效。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF（IBIH）的最低价格为25.52。将其与当前的25.62和25.52 - 26.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBIH股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.64和-2.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.64
- 开盘价
- 25.65
- 卖价
- 25.62
- 买价
- 25.92
- 最低价
- 25.60
- 最高价
- 25.65
- 交易量
- 54
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -3.03%
- 年变化
- -2.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%